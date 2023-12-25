İstanbul’da kafe çıkışı kanlı pusu: Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde Bektaş Eren Kaya (22) ve Salih Tutkun (27), yeni tanıştıkları E.T.(18) ve Y.B.(18) ile bir kafede buluştu. Buluşma sonrası kafeden çıkan Kaya ve Tutkun'a motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrasında iki arkadaş, kanlar içerisinde yere yığılırken, motosikletli zanlılar ise kayıplara karıştı. Tutkun olay yerinde hayatını kaybederken Kaya ise kaldırıldığı hastanede sabaha karşı öldü. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri E.T. Ve Y.B'yi gözaltına aldı. Baba Mehmet Kaya, "İki kız, Eren ve arkadaşını çağırıyor, pusuya düşürüyorlar hasımları da vuruyor. Olaydan sonra kızlar kaçıyor" iddiasında bulundu.