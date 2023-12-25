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İğne atsanız yere düşmüyor! İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık raporunu yayımladı ve bu yılın en kalabalık ilçelerini belirledi. Bu verilere göre, Türkiye'nin en büyük ve yoğun nüfuslu şehri olan İstanbul, ülkenin en kalabalık ilçelerine ev sahipliği yapıyor. İstanbul'daki ilçeler Türkiye genelindeki en yoğun nüfusa sahip bölgeler olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 17:03 Güncelleme 25 Aralık 2023, 17:03
İğne atsanız yere düşmüyor! İşte Türkiye’nin en kalabalık 10 ilçesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 nüfus verilerine göre, ülkemizin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Bu verilere göre, İstanbul'un öne çıkan ilçeleri Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ilçeleri olarak dikkat çekiyor. İşte, ülkenin en kalabalık ilçeleri ve öne çıkan özellikleri!

1. Esenyurt

İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan Esenyurt, neredeyse 1 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak ön plana çıkıyor.

2. Çankaya

Ankara'nın incisi Çankaya, 942.553 kişilik nüfusuyla başkentin en kalabalık ilçelerinden biri konumunda. Çankaya, tarihi zenginlikleri, kültürel çeşitliliği ve modern yaşamıyla biliniyor.

3. Şahinbey

Gaziantep'in gururu Şahinbey, 941.055 nüfusuyla üçüncü sırada yer alıyor. Bu büyük ilçe, Güneydoğu'nun önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Zengin kültürü ve tarihi dokusuyla Şahinbey, sıcakkanlı insanlarıyla biliniyor.

4. Keçiören

Ankara'nın hızla büyüyen bölgelerinden biri olan Keçiören, 939.279 kişilik nüfusuyla dördüncü sırada bulunuyor.

5. Osmangazi

Bursa'nın gözde ilçesi Osmangazi, 891.250 nüfusuyla beşinci sırayı elde ediyor. Marmara'nın güzelliklerini yaşayanların tercih ettiği bir yer olan Osmangazi, tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle biliniyor.

6. Şehitkamil

Gaziantep'ten bir diğer ilçe olan Şehitkamil, 857.167 nüfusuyla altıncı sırada yer alıyor.

7. Küçükçekmece

İstanbul'un gözde ilçelerinden biri olan Küçükçekmece, 808.957 nüfusuyla yedinci sırada bulunuyor.

8. Seyhan

Adana'nın büyük ilçelerinden Seyhan, 795.012 nüfusuyla sekizinci sırayı alıyor.

9. Pendik

İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Pendik, 750.435 nüfusuyla dokuzuncu sıraya yerleşiyor.

10. Bağcılar

Son olarak, İstanbul'un bir diğer önemli ilçesi Bağcılar, 740.069 kişilik nüfusuyla onuncu sırayı alıyor.

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