İğne atsanız yere düşmüyor! İşte Türkiye’nin en kalabalık 10 ilçesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 nüfus verilerine göre, ülkemizin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Bu verilere göre, İstanbul'un öne çıkan ilçeleri Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ilçeleri olarak dikkat çekiyor. İşte, ülkenin en kalabalık ilçeleri ve öne çıkan özellikleri!
1. Esenyurt
İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan Esenyurt, neredeyse 1 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak ön plana çıkıyor.
2. Çankaya
Ankara'nın incisi Çankaya, 942.553 kişilik nüfusuyla başkentin en kalabalık ilçelerinden biri konumunda. Çankaya, tarihi zenginlikleri, kültürel çeşitliliği ve modern yaşamıyla biliniyor.
3. Şahinbey
Gaziantep'in gururu Şahinbey, 941.055 nüfusuyla üçüncü sırada yer alıyor. Bu büyük ilçe, Güneydoğu'nun önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Zengin kültürü ve tarihi dokusuyla Şahinbey, sıcakkanlı insanlarıyla biliniyor.
4. Keçiören
Ankara'nın hızla büyüyen bölgelerinden biri olan Keçiören, 939.279 kişilik nüfusuyla dördüncü sırada bulunuyor.