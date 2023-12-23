Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı sahaya 5 kişiyle çıktı! Skandal olaya tepkı yağdı

Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında London Lions Women ile karşılaştı. Müsabakada basketbol tarihine geçen bir olay yaşandı. Yeşilbeyazlılar vize skandalı nedeniyle deplasmana sadece 5 oyuncusunu gönderebildi. Teknik kadro ve diğer oyuncuların vize alamaması nedeniyle yedek oyuncu olmadığı için oyuncular 40'ar dakika forma giymek durumunda kaldı.



Bursa Uludağ Kadın Basket Başkanı Berk Aladağ, "Tarafımıza bu eşleşmenin yapıldığının bildiriminden itibaren maçın İngiltere'de oynanacak olması sebebiyle tarafımızca sporcularımızın vize işlemlerine ilişkin başvurular 3 Aralık'ta başladı. London Lions Basketbol Kulübü tarafından müsabakaya ilişkin tarafımıza davet yazısı tanzim edilmiştir. Bu davet yazısı ile hem internet sitesi üzerinden hem de İngiltere Konsolosluğu'na fiziken giderek vize başvurumuzu gerçekleştirdik. Ancak vize verilmedi" dedi.