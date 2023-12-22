İstanbul trafiği kızardı! Yoğunluk yüzde 90’a dayandı

İstanbul'da yapılan uyarılarla birlikte öğleden sonra başlayan yağış etkisini akşam saatlerine doğru daha da artırdı. 🚗 Megakent İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 90'a dayandı! Aksayan İstanbul ulaşımı yağışla birlikte adeta kilitlendi.

Yollarda araç kuyrukları oluşurken, D-100, TEM, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde araçlar zorlukla ilerledi. İSTANBUL'DA TRAFİK YÜZDE 90'A DAYANDI

İBB yoğunluk haritasına göre saat 17.27 itibariyle İstanbul trafiği yüzde 87'yi gördü. Traikte son durum: İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

Öte yandan İstanbul Valiliği fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel MüdYapılan uyarıda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi (23.12.2023) günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde, batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (50-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar (24.12.2023) günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.