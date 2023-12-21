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Kumsmall AVM kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

Kumsmall AVM kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ’nin 11.05.2023 tarihli ve E-24951361-255.01.02-37352 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 15.12.2023 tarihinde yapılan çekilişe 125.532 katılım gerçekleşmiştir. Kazanan talihliler; Wolkswagen T-Roc 1.5 Tsı Act 150 Ps Style 2022 model otomobil, Kelebek mobilya Leny köşe takımı, Serteks Concept Valencia 280*180 köşe takımı, Doğan Mobilya Azelya koltuk takımı (2 adet üçlü koltuk, 2 adet tekli koltuk) Palmera Dark 3 Kapaklı Gardrop, 100*200 Başlıklı Karyola ve Dark Şifonyer Antrasit, Profilo Buzdolabı B02155wfnn, Badu Violet Bahçe Seti (2+1+1+Masa) Ertem Mobilya Mercan Köşe Takımı 2,45*2,35, Dengema Roma Masa Ve N-Tonet 6'lı sandalye takımı, Pierre Cardin Alessi Montessori 90x190 çatılı karyola kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Aralık 2023 Güncelleme 21 Aralık 2023, 07:01
Kumsmall AVM kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

Kumsmall AVM kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 11.05.2023 tarihli ve E-24951361-255.01.02-37352 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 15.12.2023 tarihinde yapılan çekilişe 125.532 katılım gerçekleşmiştir. Kazanan talihliler; Wolkswagen T-Roc 1.5 Tsı Act 150 Ps Style 2022 model otomobil, Kelebek mobilya Leny köşe takımı, Serteks Concept Valencia 280*180 köşe takımı, Doğan Mobilya Azelya koltuk takımı (2 adet üçlü koltuk, 2 adet tekli koltuk) Palmera Dark 3 Kapaklı Gardrop, 100*200 Başlıklı Karyola ve Dark Şifonyer Antrasit, Profilo Buzdolabı B02155wfnn, Badu Violet Bahçe Seti (2+1+1+Masa) Ertem Mobilya Mercan Köşe Takımı 2,45*2,35, Dengema Roma Masa Ve N-Tonet 6'lı sandalye takımı, Pierre Cardin Alessi Montessori 90x190 çatılı karyola kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...



WOLKSWAGEN T-ROC 1.5 TSI ACT 150 PS STYLE 2022 MODEL OTOMOBİL KAZANAN ASİL TALİHLİSİ


WOLKSWAGEN T-ROC 1.5 TSI ACT 150 PS STYLE 2022 MODEL OTOMOBİL KAZANAN YEDEK TALİHLİSİ



KELEBEK MOBİLYA LENY KÖŞE TAKIMI KAZANAN ASİL TALİHLİSİ




KELEBEK MOBİLYA LENY KÖŞE TAKIMI KAZANAN YEDEK TALİHLİSİ


SERTEKS CONCEPT VALENCİA 280*180 KÖŞE TAKIMI ASİL TALİHLİSİ



SERTEKS CONCEPT VALENCİA 280*180 KÖŞE TAKIMI YEDEK TALİHLİSİ


DOĞAN MOBİLYA AZELYA KOLTUK TAKIMI (2 ADET ÜÇLÜ KOLTUK, 2 ADET TEKLİ KOLTUK) ASİL TALİHLİSİ




DOĞAN MOBİLYA AZELYA KOLTUK TAKIMI (2 ADET ÜÇLÜ KOLTUK, 2 ADET TEKLİ KOLTUK) YEDEK TALİHLİSİ

PALMERA DARK 3 KAPAKLI GARDROP, 100*200 BAŞLIKLI KARYOLA VE DARK ŞİFONYER ANTRASİT ASİL TALİHLİSİ

PALMERA DARK 3 KAPAKLI GARDROP, 100*200 BAŞLIKLI KARYOLA VE DARK ŞİFONYER ANTRASİT YEDEK TALİHLİSİ


PROFİLO BUZDOLABI B02155WFNN ASİL TALİHLİSİ




PROFİLO BUZDOLABI B02155WFNN YEDEK TALİHLİSİ





ELİZAN MOBİLYA OTURMA GRUBU (TESLA ÜÇLÜ KOLTUK, AREZZO ÜÇLÜ KOLTUK, AREZZO BERJER KOLTUK) ASİL TALİHLİSİ



ELİZAN MOBİLYA OTURMA GRUBU (TESLA ÜÇLÜ KOLTUK, AREZZO ÜÇLÜ KOLTUK, AREZZO BERJER KOLTUK) YEDEK TALİHLİSİ


BADU VİOLET BAHÇE SETİ (2+1+1+MASA) ASİL TALİHLİSİ


BADU VİOLET BAHÇE SETİ (2+1+1+MASA) YEDEK TALİHLİSİ

ERTEM MOBİLYA MERCAN KÖŞE TAKIMI 2,45*2,35 ASİL TALİHLİSİ

ERTEM MOBİLYA MERCAN KÖŞE TAKIMI 2,45*2,35 YEDEK TALİHLİSİ


DENGEMA ROMA MASA VE N-TONET 6'LI SANDALYE TAKIMI ASİL TALİHLİSİ




DENGEMA ROMA MASA VE N-TONET 6'LI SANDALYE TAKIMI YEDEK TALİHLİSİ


PİERRE CARDİN ALESSİ MONTESSORİ 90X190 ÇATILI KARYOLA ASİL TALİHLİSİ



PİERRE CARDİN ALESSİ MONTESSORİ 90X190 ÇATILI KARYOLA YEDEK TALİHLİSİ

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