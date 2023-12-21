Kumsmall AVM kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler

Kumsmall AVM kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 11.05.2023 tarihli ve E-24951361-255.01.02-37352 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 15.12.2023 tarihinde yapılan çekilişe 125.532 katılım gerçekleşmiştir. Kazanan talihliler; Wolkswagen T-Roc 1.5 Tsı Act 150 Ps Style 2022 model otomobil, Kelebek mobilya Leny köşe takımı, Serteks Concept Valencia 280*180 köşe takımı, Doğan Mobilya Azelya koltuk takımı (2 adet üçlü koltuk, 2 adet tekli koltuk) Palmera Dark 3 Kapaklı Gardrop, 100*200 Başlıklı Karyola ve Dark Şifonyer Antrasit, Profilo Buzdolabı B02155wfnn, Badu Violet Bahçe Seti (2+1+1+Masa) Ertem Mobilya Mercan Köşe Takımı 2,45*2,35, Dengema Roma Masa Ve N-Tonet 6'lı sandalye takımı, Pierre Cardin Alessi Montessori 90x190 çatılı karyola kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...