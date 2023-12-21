PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

21 Aralık 2023 Kumsmall AVM çekiliş sonuçları! Takvim Gazetesi Kumsmall AVM çekiliş sonuçları asil ve yedek talihliler listesi...

Kumsmall AVM çekiliş sonuçları açıklandı. 15 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen çekilişe 125.532 kişi katılım gösterirken, kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. Buna göre Wolkswagen T-Roc 1.5 Tsı Act 150 Ps Style 2022 model otomobili Kayseri ilinden 032478 katılım numaralı talihli kazandı.Kelebek mobilya Leny köşe takımını da 066154 katılım numaralı talihli almaya hak kazandı. İşte 21 Aralık 2023 Takvim Gazetesi Kumsmall AVM çekiliş sonuçları asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 07:08 Güncelleme 21 Aralık 2023, 07:09
21 Aralık 2023 Kumsmall AVM çekiliş sonuçları! Takvim Gazetesi Kumsmall AVM çekiliş sonuçları asil ve yedek talihliler listesi...

Kumsmall AVM çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. 21 Aralık 2023 tarihi itibariyle Kumsmall AVM çekiliş sonuçları asil ve yedek talihliler açıklandı. Böylelikle Wolkswagen T-Roc 1.5 Tsı Act 150 Ps Style 2022 model otomobil, Kelebek mobilya Leny köşe takımı, Serteks Concept Valencia 280*180 köşe takımı, Doğan Mobilya Azelya koltuk takımı (2 adet üçlü koltuk, 2 adet tekli koltuk) Palmera Dark 3 Kapaklı Gardrop, 100*200 Başlıklı Karyola ve Dark Şifonyer Antrasit, Profilo Buzdolabı B02155wfnn, Badu Violet Bahçe Seti (2+1+1+Masa) Ertem Mobilya Mercan Köşe Takımı 2,45*2,35, Dengema Roma Masa Ve N-Tonet 6'lı sandalye takımı, Pierre Cardin Alessi Montessori 90x190 çatılı karyola kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. İşte detaylar...

21 ARALIK 2023 KUMSMALL AVM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Kumsmall AVM kampanyasının çekilişi 15 Aralık 2023 tarihinde yapıldı ve kazanan isimler belirlendi.

2023 model Volkswagen T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS Otomobil Kazanan Kişi:
Hüseyin Kıraç – Asil Talihli
İlkay Karadayı – Yedek Talihli

Palmera Dark Genç Odası Kazanan Kişi:
Yusuf Ak – Asil Talihli
Serdar Çelik – Yedek Talihli

Maximo Azelya Koltuk Takımı Kazanan Kişi:
Mustafa Anıl – Asil Talihli
Mustafa Güzar – Yedek Talihli

Pierre Cardin Çatılı Karyola Kazanan Kişi:
Ramazan Arslan – Asil Talihli
Sevil Güngör Görünmez – Yedek Talihli

Serteks Valencia Köşe Takımı Kazanan Kişi:
Müşerref Zeyrek – Asil Talihli
Yunus Keskin – Yedek Talihli

Badu Violet Bahçe Seti Kazanan Kişi:
Melih Kahraman – Asil Talihli
Suat Yıldırım – Yedek Talihli

Dengema Masa Takımı Kazanan Kişi:
Mustafa Öztürk – Asil Talihli
Hazar Kaya – Yedek Talihli

Elizanlife Koltuk Takımı Kazanan Kişi:
Ömer Taş – Asil Talihli
Şaban Ünlü – Yedek Talihli

Kelebek Mobilya Köşe Takımı Kazanan Kişi:
Sefa İnce – Asil Talihli
Mehmet Cankuş – Yedek Talihli

Ertemsofa Köşe Takımı Kazanan Kişi:
Ahmet Yavuz Yüksel – Asil Talihli
Veysel Eralemdar – Yedek Talihli

Profilo Buzdolabı Kazanan Kişi:
Yüksel İleri – Asil Talihli
Ferat Kurun – Yedek Talihli

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villasını bitirmek için gün sayıyor! İnce işçilik aşamasına geçildi
Merkez Bankası 2023 Aralık Toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Dünyaca ünlü ekonomistlerden enflasyon yorumu!
HangiKredi
SON DAKİKA