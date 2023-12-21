21 Aralık 2023 Kumsmall AVM çekiliş sonuçları! Takvim Gazetesi Kumsmall AVM çekiliş sonuçları asil ve yedek talihliler listesi...

Kumsmall AVM çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. 21 Aralık 2023 tarihi itibariyle Kumsmall AVM çekiliş sonuçları asil ve yedek talihliler açıklandı. Böylelikle Wolkswagen T-Roc 1.5 Tsı Act 150 Ps Style 2022 model otomobil, Kelebek mobilya Leny köşe takımı, Serteks Concept Valencia 280*180 köşe takımı, Doğan Mobilya Azelya koltuk takımı (2 adet üçlü koltuk, 2 adet tekli koltuk) Palmera Dark 3 Kapaklı Gardrop, 100*200 Başlıklı Karyola ve Dark Şifonyer Antrasit, Profilo Buzdolabı B02155wfnn, Badu Violet Bahçe Seti (2+1+1+Masa) Ertem Mobilya Mercan Köşe Takımı 2,45*2,35, Dengema Roma Masa Ve N-Tonet 6'lı sandalye takımı, Pierre Cardin Alessi Montessori 90x190 çatılı karyola kazanan asil ve yedek talihliler belli oldu. İşte detaylar...