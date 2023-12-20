Sedad Hakkı Eldem kimdir, nereli? Google Doodle olan Sedad Hakkı Eldem’in mesleği neydi, kaç yaşında öldü? Eserleri...

Google, bugün Türk mimar, akademisyen ve yazar Sedad Hakkı Eldem'in 115. doğum gününü özel bir Doodle ile kutlayarak, onun mirasını ve katkılarını anmış oldu. Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? İşte detaylar...

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR? Sedad Hakkı Eldem 20 Aralık 1908'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a döndü. 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi.