BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA! 20 Aralık Balıkesir’de deprem mi oldu? Kandilli AFAD son dakika deprem listesi!

Balıkesir ilinde bugün sabah saat 07.21 sularında meydana gelen şiddetli deprem, yerel halk arasında endişe yaratırken, depreme ilişkin veriler Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.
Balıkesir ilinde bugün sabah saat 07.21 sularında meydana gelen şiddetli deprem, yerel halk arasında endişe yaratırken, depreme ilişkin veriler Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.
Son günlerde Marmara'da yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi güne depremle uyandı.
Saat 07.21 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken AFAD depremin derinliğini 6.92 km olarak paylaştı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini 6.3 km. olarak duyurdu.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ