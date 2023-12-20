SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA! 20 Aralık Balıkesir'de deprem mi oldu? Kandilli AFAD son dakika deprem listesi!

Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD verilerine göre 07.21'de Altıeylül ilçesinde meydana geldi ve sarsıntı hissedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 07:37 Güncelleme 20 Aralık 2023, 07:46
BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA! 20 Aralık Balıkesir’de deprem mi oldu? Kandilli AFAD son dakika deprem listesi!

Balıkesir ilinde bugün sabah saat 07.21 sularında meydana gelen şiddetli deprem, yerel halk arasında endişe yaratırken, depreme ilişkin veriler Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.

Son günlerde Marmara'da yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi güne depremle uyandı.

Saat 07.21 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak açıklanırken AFAD depremin derinliğini 6.92 km olarak paylaştı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5, derinliğini 6.3 km. olarak duyurdu.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun bitmeyen diyeti! Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuk tanımıyor! Villasını 80 metrekare daha büyüttü
CHP’li Belediyeye yolsuzluk operasyonunda yeni detaylar! Karakutuya lüks ev, otomobil, estetik...
AK Parti’nin yerel seçim sloganı belli oldu! Kampanya süreci 3 aşamada yürütülecek
SON DAKİKA