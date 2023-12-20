BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA! 20 Aralık Balıkesir’de deprem mi oldu? Kandilli AFAD son dakika deprem listesi!

Balıkesir ilinde bugün sabah saat 07.21 sularında meydana gelen şiddetli deprem, yerel halk arasında endişe yaratırken, depreme ilişkin veriler Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.