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Otobüsle 120 saatlik yolculuk yapıp Avrupa şampiyonu oldular

Artvin’li gençler Budapeşte’ye 120 saatte gitti... 12 kez mola verdiler, yoruldular pes etmediler. Avrupa Karate Şampiyonası’nda 1 altın, iki de gümüş madalya kazandılar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Aralık 2023 Güncelleme 20 Aralık 2023, 07:00
Otobüsle 120 saatlik yolculuk yapıp Avrupa şampiyonu oldular

Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen 20. Avrupa Open Kyokushin Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Kıt imkanlara rağmen, şampiyonaya katılan kulüp sporcuları, Hopa'dan otobüsle Budapeşte'ye 120 saat otobüsle yolculuk yaptı. Yolda perişan oldular, bitkin düştüler antrenman yapamadılar. Ancak onların pes etmeye niyeti yoktu. 20. Avrupa Open Kyokushin Karate Şampiyonası'na 11 sporcu ile katılan gençler, imkansızı başardı.

Bayanlar 50 kilogram kategorisinde Zührenaz Akbıyık Avrupa Şampiyonu olurken, bayanlar 60 kilogram kategorisinde Nisagül Büyük, 55 kilogram kategorisinde Rasim Serdar Yılmaz, Avrupa ikincisi oldu. Hopa Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Kyokushin Karate Spor Kulübü'ne kayıtlı olan öğrenciler, antrenör Metin Ay'la birlikte ilçede büyük coşkuyla karşılandı.

Antrenör Metin Ay, "Tüm zorluklara rağmen ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi iyi bir şekilde temsil etmenin gururu ile memleketimize yine karayolu ile Bursa'ya oradan da Artvin Hopa'ya kendi imkanlarımız ile intikal ettik" dedi.

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