Efsanevi futbolcu Rio Ferdinand, İstanbul’a gelip saç-sakal ektirdi! Türk sağlık sistemini öve öve bitiremedi

Türkiye , kaliteli sağlık sistemi ve alanında uzman hekimleri ile sağlık turizminin lideri olup zirveye yerleşti. Avrupa'dan Asya'ya binlerce kişi hem estetik hem de farklı tedaviler için Türkiye'ye geldi.

Türk hekimler saç ve sakal ekimi konusunda da bir taneydi. İşte bu övgü bu kez İngiltere ve Manchester United'ın efsane ismi olan Rio Ferninand'dan geldi. Ülkesindeki sağlık sistemini beğenmeyen ünlü futbolcu saç ekimi için İstanbul'u tercih etti.

İstanbul'daki bir kliniğe gelip saçlarını ve sakallarını ektirdi. Ülkesine gittikten sonra aldığı hizmete ve işlemi yapan doktora övgüler dizdi. İngiltere'deki sağlık sistemini eleştiren Ferninand, şunları söyledi: