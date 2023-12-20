Duvarlar yıkıldı camlar patladı! Kars’ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Ekiplerin incelemesinin sürdüğünü ifade eden Polat, "Şu an 3 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 1 vatandaşımızda 2. derece yanık var. Diğer iki vatandaşımızda Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanesine sevk ettiğimiz hastamızın durumuna bakacağız, belki sevk edeceğiz. Geçmiş olsun, Rabbim büyüğünden korusun. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." demişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN