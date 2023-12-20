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Duvarlar yıkıldı camlar patladı! Kars'ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Kars'ta 5 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması meydana geldi. Olayda 3. kattaki dairenin duvarları yıkılırken ekipler, yangını tamamen söndürdü. Çevredeki binaların camlarının da patlamanın etkisiyle kırıldığı olayda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Patlama ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 15:05 Güncelleme 20 Aralık 2023, 15:31
Duvarlar yıkıldı camlar patladı! Kars’ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Olay, Kars merkez Şehitler Mahallesi Ahmet Arslan Caddesi 130'uncu Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın 3'üncü katında doğal gaz patladı. Durum sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Kars Şehitler Mahallesi'nde 5 Katlı Binada Patlama: 3 Yaralı


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olay yerine Vali Ziya Polat da geldi. Polat, yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının yaşandığı bölgede adata can pazarı yaşandı. Vatandaşlar evlerini boşaltarak bölgenden uzaklaştı.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı. Ekipler, yangını tamamen söndürdü. Çevredeki binaların camlarının da patlamanın etkisiyle kırıldığı olayda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Patlama ile ilgili tahkikat başlatıldı.

"PATLAMANIN DOĞAL GAZ KAYNAKLI OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Vali Ziya Polat, bölgeye gelip inceleme yaptıktan sonra gazetecilere, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Ekiplerin incelemesinin sürdüğünü ifade eden Polat, "Şu an 3 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 1 vatandaşımızda 2. derece yanık var. Diğer iki vatandaşımızda Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanesine sevk ettiğimiz hastamızın durumuna bakacağız, belki sevk edeceğiz. Geçmiş olsun, Rabbim büyüğünden korusun. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." demişti.

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