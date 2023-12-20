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Avrasya Tüneli'nden 7 yılda yapılan geçis sayısı açıklandı! 172 milyon saat zaman 218 bin ton yakıt tasarrufu!

İstanbul Valiliği, 7 yıl önce açılan Avrasya Tüneli'nden 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon geçişin yapıldığını bildirdi.Yapılan bilgilendirmede tünelden günlük ortalama 70 bin araç geçişinin olduğu belirtilerek, kullanıcılarına yönelik 172 milyon saat zaman ve 218 bin ton yakıt tasarrufu, 91 bin ton emisyon azalımı, 492 milyon araç/kilometre azalımı ve kaza maliyeti tasarrufu sayesinde tünelin ülke ekonomisine toplam 1,5 milyar dolar katkı sağladığı vurgulandı.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 14:28 Güncelleme 20 Aralık 2023, 14:28
Avrasya Tüneli’nden 7 yılda yapılan geçis sayısı açıklandı! 172 milyon saat zaman 218 bin ton yakıt tasarrufu!

Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli 7 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

7 YILDA 123 MİLYON GEÇİŞ
İstanbul Valiliği, 7 yıl önce açılan Avrasya Tüneli'nden 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon geçişin yapıldığını bildirdi.

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 20 Aralık 2016'da resmi törenle açılışı yapılan tünele ilişkin 7 yıllık veriler açıklandı.

Tünelden bu süreçte 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon geçişin sağlandığı aktarılan paylaşımda, günlük geçiş rekorunun 87 bin 400 araçla 15 Kasım 2023'te kırıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, tünelden günlük ortalama 70 bin araç geçişinin olduğu belirtilerek, kullanıcılarına yönelik 172 milyon saat zaman ve 218 bin ton yakıt tasarrufu, 91 bin ton emisyon azalımı, 492 milyon araç/kilometre azalımı ve kaza maliyeti tasarrufu sayesinde tünelin ülke ekonomisine toplam 1,5 milyar dolar katkı sağladığı vurgulandı.

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