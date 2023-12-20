Bursa’da kan donduran vahşet! Uzaklaştırma kararı bittikten sonra eşini kalbinden bıçakladı

Çocukları Z.A. (9), B.A. (6), Ü.A. (5) ve Y.A. (2) ile anneannesinin evine sığındı. Hakkındaki uzaklaştırma kararı biten ve eşinin kaldığı anneannesinin evine giden Mustafa Ali Ayda, "Ben değiştim. Artık sana ve çocuklarıma zarar vermeyeceğim. Evimize gidelim" dediği Burcu Ayda'yı kandırdı. Çift, 4 çocuklarıyla evlerine döndü ancak şiddet sonlanmadı. Mustafa Ali Ayda, çocuklarının gözü önünde eşini sol göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

ÇOCUKLARA DEDE BAKACAK

Çığlıkları duyarak yardıma koşan komşuları, kadını kapının girişinde kanlar içinde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayda'yı dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ancak 4 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Öte yandan Mustafa Ali Ayda'nın babası Medeni Ayda, 2'si erkek 4 torununu bakımını üstendi.