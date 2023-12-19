Sarı alarm! Korsan taksiciler site açtı: 7 dilde hizmet seçeneği

Korsan taksi çılgınlığında son nokta. Turizmin kalbi Antalya'da korsan taksiciler, internet ve WhatsApp üzerinden ilginç bir çalışma başlattı. Belirtilen telefon numarası aranıp, gidilecek konum belirtildiğinde telefona cevap veren kişi, WhatsApp'tan mesaj atmaya yönlendiriyor. Ücret bilgisi sorulduğunda normal kilometre ücreti olan 25 TL yerine 16 TL alındığı bilgisi veriliyor. İnternet sitesinde, Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve İspanyolca olmak üzere 7 dil seçeneği yer alıyor.
HEDEF TURİSTLER
"Konforlu, ucuz, güvenilir hizmet" sloganlarını kullanan korsan taksiciler, yarı yarıya ucuz taşımacılık yaptıklarını belirtiyor. Sitede 25 korsan taksi bayisi, 12 korsan taksi hizmeti ve 1265 korsan taksi bulunduğu bilgisine de yer verildi.
Bu duruma önlem alınmasını isteyen Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nca, 2023 yılında emniyete 622 korsan taksi plakası bildirildi, bunlardan 568'ine işlem yapıldı. Uygulama kapsamında trafik polislerince kesilen 20 bin 342 TL para cezasının yanı sıra, araç 60 gün trafikten menedilerek otoparka çekiliyor.