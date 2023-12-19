Sarı alarm! Korsan taksiciler site açtı: 7 dilde hizmet seçeneği

Korsan taksi çılgınlığında son nokta. Turizmin kalbi Antalya'da korsan taksiciler, internet ve WhatsApp üzerinden ilginç bir çalışma başlattı. Belirtilen telefon numarası aranıp, gidilecek konum belirtildiğinde telefona cevap veren kişi, WhatsApp'tan mesaj atmaya yönlendiriyor. Ücret bilgisi sorulduğunda normal kilometre ücreti olan 25 TL yerine 16 TL alındığı bilgisi veriliyor. İnternet sitesinde, Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve İspanyolca olmak üzere 7 dil seçeneği yer alıyor.