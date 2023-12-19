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Bravo 'aziz'im! Nobel ödüllü Aziz Sancar, gençlere yine yol gösterdi

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. DR. Aziz Sancar, bir kez daha gençlere yol gösterdi. "Teknolojiyi almak değil üretmek gerek" dedi. Milli değerlere sahip çıkılmasının önemine dikkat çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Aralık 2023 Güncelleme 19 Aralık 2023, 07:01
Bravo ’aziz’im! Nobel ödüllü Aziz Sancar, gençlere yine yol gösterdi

Sancar, "Bazen tuttuğunuz yolun ve kullandığınız yöntemin o soruyu yanıtlayamayacağını gördüğünüzde yöntemi değiştirmeniz gerekebilir. Ama gayenizden asla vazgeçmeyin" dedi.

Aziz Sancar, en büyük dileğini de söyledi: Mardinli bir öğrencimin Nobel aldığını görmek...



Türkiye'nin, güçlü ve lider ülkeler arasında yer alması için bilim ve teknoloji üretmesi gerekir. Bakın 'üretmek' diyorum.
Rekabetten asla vazgeçmeyin. Futbol takımında olan arkadaşlarım bilir, kaleciyken bile hayatımı tehlikeye atardım.

Batı'dan bilim ve teknoloji ithal etmekle bağımsızlık ve kalkınma gerçekleşemez. Kesinlikle üretim şarttır.
ABD'deki Türk Evi'nin iki gayesi var. Biri, Türkiye'yi tanıtmak; diğeri öğrenci yurdumuzu tamamlamak.

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