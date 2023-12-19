Bravo ’aziz’im! Nobel ödüllü Aziz Sancar, gençlere yine yol gösterdi

Sancar, "Bazen tuttuğunuz yolun ve kullandığınız yöntemin o soruyu yanıtlayamayacağını gördüğünüzde yöntemi değiştirmeniz gerekebilir. Ama gayenizden asla vazgeçmeyin" dedi.



Aziz Sancar, en büyük dileğini de söyledi: Mardinli bir öğrencimin Nobel aldığını görmek...





Türkiye'nin, güçlü ve lider ülkeler arasında yer alması için bilim ve teknoloji üretmesi gerekir. Bakın 'üretmek' diyorum.

Rekabetten asla vazgeçmeyin. Futbol takımında olan arkadaşlarım bilir, kaleciyken bile hayatımı tehlikeye atardım.