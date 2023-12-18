Peş peşe sallandı! Gümüşhane ve Erzincan’da korkutan deprem

Son dakika haberleri... AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
15 KM DERİNLİKTE
Saat 23.13'te meydana gelen depremin derinliği 15.68 kilometre olarak tespit edildi.
PEŞE PEŞE DEPREMLER
Öte yandan Gümüşhane'deki depremin hemen ardından ise saat 23.28'de Erzincan merkezli 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
SON DEPREMLER ŞÖYLE...
2023.12.18 23:23:12 39.9630 39.3008 5.0 -.- 4.0 4.0 CEMALLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.12.18 22:21:00 35.6647 29.4823 44.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.18 22:18:37 38.4782 36.5253 7.1 -.- 1.5 -.- SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.12.18 21:26:38 40.4132 28.8287 9.8 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.18 21:09:18 38.4230 44.3153 5.0 -.- 3.7 3.8 KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel
2023.12.18 20:51:38 37.4465 37.1495 4.5 -.- 2.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 20:38:50 37.2815 37.1108 5.0 -.- 2.1 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 20:32:48 36.6435 28.9185 20.3 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.18 18:35:55 37.8535 36.5843 6.4 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 18:12:24 39.0058 30.2100 5.2 -.- 1.9 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.12.18 16:40:25 37.3407 37.0603 6.2 -.- 2.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 16:24:21 37.8420 29.5123 26.2 -.- 1.1 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2023.12.18 15:50:43 40.2178 31.7763 5.0 -.- 2.1 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.12.18 15:32:27 37.8168 37.4062 7.0 -.- 1.7 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 15:32:23 39.6150 40.1238 24.2 -.- 2.4 -.- BALYAYLA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2023.12.18 15:17:11 37.7125 36.3475 5.0 -.- 1.6 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.18 15:05:09 38.1445 38.4232 5.2 -.- 2.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.18 14:13:16 38.5720 40.8135 5.6 -.- 2.1 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.12.18 14:09:08 39.1132 36.1202 5.3 -.- 1.6 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel
2023.12.18 13:35:40 40.2293 31.8317 2.6 -.- 2.0 -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.12.18 13:31:56 40.7440 29.0453 7.2 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.18 12:57:53 39.1828 29.2442 0.0 -.- 2.0 -.- HALIFELER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel