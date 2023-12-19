Bozcaada’da kan donduran vahşet! Ailesi evlenme teklifini reddedince uçurumdan attığını iddia etti! Yüzük detayı, kırık kadehler...

İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir (39) erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile gittiği Bozcaada'da geçen temmuz ayında evlilik teklifi almış, bir gün sonra bunu kutlamak için çıktıkları Polente tepesinde 30 metrelik uçurumdan düşmüştü.

Genç kadın olay yerinde 45 dakika boyunca kalp masajı yapılmasına rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Jandarma tarafından gözaltına alınan Nizamettin Gürsu ilk ifadesinde "Evlilik teklifi sonrası romantik bir anımız olsun diye orayı seçtik. Biraz alkol aldık. Dengesini kaybedip aşağıya düştü" dedi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Nizamettin Gürsu, yurtdışı yasağı konarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.