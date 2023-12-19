Bozcaada’da kan donduran vahşet! Ailesi evlenme teklifini reddedince uçurumdan attığını iddia etti! Yüzük detayı, kırık kadehler...

PARMAĞINDAKİ YÜZÜK ÜZERİNDEN ÇIKTI
Ailenin iddiasına göre 6 Temmuz'da çekilen fotoğrafta genç kızın parmağındaki yüzük, bir gün sonra yani olayın yaşandığı gün Nizamettin Gürsu'nun üzerinde çıktı.
Ailesi, kızlarının yüzüğü çıkarıp, teklifi reddettiği ve olay günü kavga yaşandığını iddia ederken, olay yerinde kırık bardaklar ile kırık hoparlör olduğu tespit edildi.
YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI
Aile ayrıca Yeşim Demir'in panik atak olduğunu, hastane kayıtları ve kullandığı ilaçlarla sabit olduğunu, yükseklik korkusu olan kızlarının uçurumun 1-1,5 metre yakınında oturmasının mümkün olmadığını belirtti.
İddiaya göre, Nizamettin Gürsu'nun ailesi ve boşandığı ilk eşi, genç kadını olaydan bir ay önce arayarak tehdit etti.
TUTUKLANDI
Sabah'ta yer alan habere göre; Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir ailesinin şüphelerini ve olay yerinden elde edilen delilleri değerlendirerek soruşturmasını tamamlandı.
Yürütülen, soruşturma kapsamında Demir'in erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu önceki akşam Sakarya'da gözaltına alındı. Çanakkale'ye getirilen Gürsu, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.