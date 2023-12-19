Bilerek mi çarptı! Somali liderinin oğlu ‘asli kusurlu’ çıktı

Buna göre araç sürücüsü Mahmud'un sağ şeride yönelerek manevra yaptığında, önünde sağdan ikinci şeritte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göçer'in de hızını azaltarak sağ şeride doğru yöneldiği bildirildi. Mahmud'un bunu dikkate almadığı, frene basmadığı ve takip mesafesini korumadığı kaydedildi. Tüm bu nedenlerden dolayı Mahmud'un 'asli kusurlu' olduğu yönünde karar verildi.

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