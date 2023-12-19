Bilerek mi çarptı! Somali liderinin oğlu ‘asli kusurlu’ çıktı

Somali Cumhurbaşkanın Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım'da Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarptı. Göçer hayatını kaybetti.
Somali Cumhurbaşkanın Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım'da Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarptı. Göçer hayatını kaybetti.
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud, yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen 2 Aralık'ta Türkiye'den gitti. Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de ek rapor düzenledi.
Buna göre araç sürücüsü Mahmud'un sağ şeride yönelerek manevra yaptığında, önünde sağdan ikinci şeritte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Göçer'in de hızını azaltarak sağ şeride doğru yöneldiği bildirildi. Mahmud'un bunu dikkate almadığı, frene basmadığı ve takip mesafesini korumadığı kaydedildi. Tüm bu nedenlerden dolayı Mahmud'un 'asli kusurlu' olduğu yönünde karar verildi.