Tekel tekel müebbet! Tekel bayi dehşetinde istenen cezalar belli oldu

Tüm Türkiye'nin konuştuğu tekel bayi cinayeti, 5 ay önce İstanbul Esenyurt 'a Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelmişti. Silahlı kavgada Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti. Yusuf Erzen ve Murat Özer ise yaralandı. Olaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.





4 kişi hakkında ayrı ayrı 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürme, tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye teşebbüs', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ya da bulundurma' suçlarından 41 yıldan 58 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.