PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Doğum gününde korkunç ölüm: Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba yaralı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobildeki anne Ayşe (66) ve oğlu Fatih Malkoç (26) hayatını kaybetti, baba Saadettin Malkoç (64) ise yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 20:06 Güncelleme 18 Aralık 2023, 20:06
Doğum gününde korkunç ölüm: Bariyerlere saplanan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba yaralı!

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunun Çayırova ilçesi mevkinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Saadettin Malkoç idaresindeki 41 UH 489 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki anne Ayşe ve oğlu Fatih Malkoç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan baba Saadettin Malkoç ise itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Saadettin Malkoç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, anne ve oğlunun cenazeleri de, incelemeler sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bu arada, kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
100 yıl sonra aynı gün imzalar atıldı: 16 anlaşma 6 milyar dolar! Başkan Erdoğan’dan Gazze ve Ukrayna’da ateşkes açıklaması
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti gözler 3. toplantıda! Zam oranı ne kadar olacak? Rakam konuşuldu mu?
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a TOGG hediye etti
SON DAKİKA