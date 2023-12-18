Japonların uzun yaşam sırrı: Tüketenin iç organları resetlenecek! Bir tek ölüme çare olamıyor!

Sarımsak çayı, sarımsağın doğal özlerini içerdiği için özellikle üst solunum yolları enfeksiyonları için doğal bir ilaç olarak kabul edilir. Uzmanlar tarafından bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önerilen bu çay sayesinde vücudunuz baştan aşağı yenilenecek. İşte uzun yaşam sırrı olarak kabul edilen o çayın tarifi...
SARIMSAK ÇAYININ HAZIRLANIŞI
Sarımsak çayı hazırlamak için 3 diş sarımsak, 3 parça zencefil ve 1 tatlı kaşığı limon suyu kullanılır. İşte basit sarımsak çayı tarifi:
- Zencefiller toz haline getirilir ve 1,5 su bardağı su ile kaynatılır.
- Kaynamış suya ezilmiş sarımsak eklenir ve karışım 10 dakika dinlendirilir.
- Dinlendikten sonra karışım süzülerek bardağa alınır ve üzerine limon suyu eklenir.
- Aroması keskinse, bal ile tatlandırılarak içilebilir.
SARIMSAK ÇAYININ FAYDALARI
Mide Sağlığı: Antibakteriyel özelliği ile mide rahatsızlıklarına engel olabilir.
Göğüs Tıkanıklıkları: Göğüs tıkanıklıklarını önleyerek rahat bir uyku sağlar.