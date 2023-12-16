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Kartal’da İBB'nin malzeme ikmal deposunda yangın çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, Kartal'daki malzeme deposunda çıkan yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 05:51 Güncelleme 17 Aralık 2023, 05:51
Kartal’da İBB’nin malzeme ikmal deposunda yangın çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kartal'daki ek hizmet binasının bulunduğu yerleşkedeki malzeme ikmal deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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