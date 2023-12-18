Bursa’da dehşet evi! Arkadaşını öldürdü, sevgilisine 21 gün cinsel saldırıda bulundu

Tüyleri diken diken olay Osmangazi'deki Küplüpınar Mahallesi'ndeki evde yaşandı. İlyas Sarıkaya (49), mahalle arkadaşı olan Recep Özaslan'ı (47), Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. (43) ile birlikte yaşadığı eve çağırdı.
Tüyleri diken diken olay Osmangazi'deki Küplüpınar Mahallesi'ndeki evde yaşandı. İlyas Sarıkaya (49), mahalle arkadaşı olan Recep Özaslan'ı (47), Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. (43) ile birlikte yaşadığı eve çağırdı.
Kullandığı uyuşturucu maddenin de etkisiyle sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını tabancayla vurdu. Ardından ağır yaralanan Özaslan'a 'acı çekmesin' diye iki kez daha ateş etti. Cesedini önce çarşafa daha sonra da streç filme sardı. Bantladı.
SEHPADAKİ TELEFONLA KURTULDU
Sevgilisini de 8 kurşunla yaraladı. Eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla F.O.'ya pansuman yaptı. 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu. Olay, F.O.'nun, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı. Yaralanan kadın hastaneye, ceset ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tutuklanan Sarıkaya hakkında 6 ayrı suçtan, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.