Bursa’da dehşet evi! Arkadaşını öldürdü, sevgilisine 21 gün cinsel saldırıda bulundu

Tüyleri diken diken olay Osmangazi'deki Küplüpınar Mahallesi'ndeki evde yaşandı. İlyas Sarıkaya (49), mahalle arkadaşı olan Recep Özaslan'ı (47), Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. (43) ile birlikte yaşadığı eve çağırdı.

Kullandığı uyuşturucu maddenin de etkisiyle sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşını tabancayla vurdu. Ardından ağır yaralanan Özaslan'a 'acı çekmesin' diye iki kez daha ateş etti. Cesedini önce çarşafa daha sonra da streç filme sardı. Bantladı.