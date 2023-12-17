Yoğun kar yağışıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiler! KOP Dağı Geçidi’nde kaza: Ölü ya da yaralı var mı?

Gün boyu bu noktada kar yağışı etkili oldu. Görüş mesafesinin de oldukça düşük, Tabi bu anlarda da sürücelerin dikkatli olmasında fayda var .

Şu an itibariyle otobüsteki yaralı yolcu ambulansla hastane kaldırıldı. Karayolları ekipleri güzergahtaki ulaşımın açık tutulaması için yoğun çaba sarf ediyor. Bir taraftan kar temizleme çalışmaları ve yollarda buzlanma olmaması için tuzlama çalışması devam ediyor.