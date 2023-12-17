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Yoğun kar yağışıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiler! KOP Dağı Geçidi'nde kaza: Ölü ya da yaralı var mı?

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü KOP Dağı Geçidi'nde kaza meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil ve otobüs kaza yaptı. Olayda yaralıların olduğunu belirten A Haber muhabiri Yüksel Akalan son durumu anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 17:38 Güncelleme 17 Aralık 2023, 17:38
Yoğun kar yağışıyla direksiyon hakimiyetini kaybettiler! KOP Dağı Geçidi’nde kaza: Ölü ya da yaralı var mı?

Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde, tipi ve buzlanma nedeniyle kaza meydana geldi.

Olayda yaralıların olduğunu belirten A Haber muhabiri Yüksel Akalan son durumu anlattı:
Doğu Anadolu Bölgesini Karadeniz'e bağlayan güzergahtaki 2400 rakımlı Kop Dağı Geçici'nde gün boyu kar yağışının etkili oldu. Yağış fırtınayla birlikte tipiye dönüştü ve istenmeyen kaza meydana geldi. KOP Dağı Geçidi'nde bir otomobil ve bir otobüs direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

YARALILAR VAR
Herhangi bir can kaybı yok ancak otobüste 1 yolcunun yaralandığını ve otomobilde bulunan sürücü ve araçtakilerin hafifte olsa yaralandığını söyleyebilriz.

Gün boyu bu noktada kar yağışı etkili oldu. Görüş mesafesinin de oldukça düşük, Tabi bu anlarda da sürücelerin dikkatli olmasında fayda var .

Şu an itibariyle otobüsteki yaralı yolcu ambulansla hastane kaldırıldı. Karayolları ekipleri güzergahtaki ulaşımın açık tutulaması için yoğun çaba sarf ediyor. Bir taraftan kar temizleme çalışmaları ve yollarda buzlanma olmaması için tuzlama çalışması devam ediyor.

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