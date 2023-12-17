Gece gündüz çalıştı başardı! Lösemiyi yenip doktor oldu! Hasta çocuklara umut oldu

Aydın'da dünyaya gelen Erfidan'a 12 yaşında lösemi teşhisi kondu. Yaklaşık 2 yıl süren tedavi sürecinde çok sevdiği okulu ve arkadaşlarından uzak kalan Erfidan, hastalığının ilerlemiş olması nedeniyle yüksek dozlarda kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gördü. Doktor ve hemşirelerin özel ilgisi ve moral desteğinin de katkısıyla iyileşen Erfidan, doktor olmaya karar vererek eğitimine devam etti.

Çocuk hastalar ve yakınları ile özel olarak ilgilenen Erfidan, ailelere kendi yaşadığı süreçleri anlatarak moral vermeye çalışıyor. Erfidan, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu hastalığı yenen beni canlı örnek olarak gördüklerinde daha etkili oluyor. Çocuk hastalar her şeyin farkında olmuyor. Onlara oyun gibi geliyor bu süreç. Anneler, babalar durumumu öğrenince onlar için umut oluyor" dedi.

Hastanede 12 yaşındaki oğlu epilepsi ve serebral palsi tedavisi gören K.E. de Dr. Erfidan'ın hikayesinin kendilerini çok etkilediğini, onunla tanıştıktan sonra daha olumlu düşünmeye başladıklarını söyledi.