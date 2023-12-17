Dünyaca ünlü markanın varisi bahçıvanına 7 milyar dolar miras verecek

İsviçre 'de yayınlanan Tribune de Genève gazetesine göre Puech, geçen yıl Faslı bahçıvana Marakeş'te bir malikane, İsviçre'de ise bir villa bıraktı. Kendisine yalan söylemeyen tek kişinin bahçıvanı olduğu için bu jesti yaptığı iddia edilen Fransız iş adamı Puech, yaşadığı ülke İsviçre'nin yasaları gereği 51 yaşındaki adamı evlat edinmek zorunda olduğu anlaşıldı.

HEDİYE MUTLU EDİYOR

80 yaşındaki Nicolas Puech, kısa bir süre önce verdiği röportajda, "Hayat başkalarını mutlu etmek ise ben bunu başardım. Birçok kişiye hediye olarak ev, otomobil aldım. Bu beni çok mutlu ediyor. Hayatın zorluklarını aşmak isteyenlerle aynı noktada buluştuğum için kendimi şanslı hissediyorum" ifadesini kullandı. İngiliz medyası da, bahçıvanla ilgili bilgi veya fotoğraf verecek kişiye ödül vermeyi planladığı bu ödülün de 20 bin sterlin olduğu hatırlatıldı.