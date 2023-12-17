Bolu’da pompalı dehşet: Babasını kurtarmak için mermilerin önüne dikildi

Olay, önceki gün Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacakverecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ünen ile Erhan Üreten , Ersan Üreten ve babaları Ekrem Üreten arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Kenan Ünen yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kenan Ünen'in ateş ettiği sırada, Erhan Üreten'in babasını korumak için mermilerin önüne geçtiği ortaya çıktı. Ayrıca olayda ağır yaralanan Ersan Üreten ve babası Ekrem Üreten'in ameliyattan çıktıkları ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.