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Ayrılık ateşi! 25 yaşındaki eski eşini başından vurdu

Nursena Kozan, 1 yıl önce boşandığı Ş.Ş’nin silahlı saldırısına uğradı. Hastanede kurtarılamadı. Annesi Gülay Tek’in feryadı ise yürekleri yaktı: Televizyonda izlerdim, başıma gelmez derdim...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Aralık 2023 Güncelleme 15 Aralık 2023, 07:00
Ayrılık ateşi! 25 yaşındaki eski eşini başından vurdu

Kan donduran cinayet, önceki gün Ankara Sincan'daki Tandoğan Mahallesi'nde yaşandı. Ş.Ş (36), sokak üzerinde eski eşi Nursena Kozan (25) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

Şahin, üzerinde bulunan tabancayla eski eşinin başına kurşun yağdırdı. 4 yaşında bir çocuğu da olan talihsiz kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Nursena'yı hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı ise tutuklandı. Nursena'nın babası Erdal Kozan, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" ifadesini kullandı.

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