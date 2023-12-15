Ayrılık ateşi! 25 yaşındaki eski eşini başından vurdu

Şahin, üzerinde bulunan tabancayla eski eşinin başına kurşun yağdırdı. 4 yaşında bir çocuğu da olan talihsiz kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Nursena'yı hastaneye kaldırdı. Yoğun bakıma alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan katil zanlısı ise tutuklandı. Nursena'nın babası Erdal Kozan, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" ifadesini kullandı.

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