Türkiye’ye pazar günü giriş yapacak, pazartesi daha beteri olacak! İstanbul, Kocaeli, Kırklareli dikkat! Eve acil erzak doldurun

İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu, gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konu hakkında açıklamalarda bulunarak birçok il için uyarılarda bulundu.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu, gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konu hakkında açıklamalarda bulunarak birçok il için uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında, İstanbul'da beklenen kar haberi sonunda geldi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla İstanbulluları sevindirecek müjdeli bir haber verdi. İki farklı harita paylaşarak, kar yağışının hangi bölgelerde etkili olacağını detaylı bir şekilde açıklayan Ökten, kışın güzelliklerinin kapıda olduğunu duyurdu.
Ökten, "İşte kar haritası. Ülke genelinde kar yağışları etkili olabilir. Son güncelleme ciddi kar yağışları verdi. İstanbul, Marmara'nın güney ve doğusu ve Karadeniz bölgesi en şanslı yerler. Kar takibi başlıyor..." dedi.
Amerika modelinin paylaştığı haritayı yorumlayan Kerem Ökten, "Ülkemize yoğun kar yağışları verdi. İstanbul, Ankara ve Bursa da dahil. Mor renkler kar. Yakında gündemimiz kar alacak..." ifadelerini kullandı.
Meteoroloji uzmanı, tarih konusunda da bilgi vererek, "Avrupa modeli İstanbul adına kar yağışı için fazla beklemeyeceksiniz demiş. 17 Aralık civarını işaret ediyor. Ondan hemen sonra asıl kar yağışları ülkemize gelebilir. Asıl balık o. Onu takip ediyorum..." şeklinde açıklamalarda bulundu.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Uzmanları sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aralık ayı tahminlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı görünmüyor.
Aralık ayında sağanak yağış ve kuvvetli soğuk bekleniyor.