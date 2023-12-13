Türkiye’ye pazar günü giriş yapacak, pazartesi daha beteri olacak! İstanbul, Kocaeli, Kırklareli dikkat! Eve acil erzak doldurun

İstanbul 'a kar ne zaman yağacak sorusu, gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konu hakkında açıklamalarda bulunarak birçok il için uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında, İstanbul'da beklenen kar haberi sonunda geldi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla İstanbulluları sevindirecek müjdeli bir haber verdi. İki farklı harita paylaşarak, kar yağışının hangi bölgelerde etkili olacağını detaylı bir şekilde açıklayan Ökten, kışın güzelliklerinin kapıda olduğunu duyurdu.