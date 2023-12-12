Türkiye sağlık turizminde dünyanın zirvesine oturdu: Saç ekim merkezlerinden sonra şimdi de diş klinikleri herkesin gözdesi oldu

Türkiye sağlık turizminde dünyanın zirvesine çıktı. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar her yerden yüzbinlerce kişi soluğu Türkiye'de aldı. Onlar arasında bir İngiliz de yer aldı.

İngiltere'de çiftçilik yapan 55 yaşındaki Marion Parks, ülkesinde diş tedavisi için özel polikliniklerden fiyat teklifi aldı. Ancak Türkiye'de aynı işlemi 5'te 1'i fiyatına yaptıracağını öğrenince soluğu İstanbul'da aldı. Marion Parks, ülkesinde 181 bin TL'ye yaptıracağı uygulamayı 33 bin TL'ye yaptırdığını söyledi.

Parks'ın bu yolculuğuna İngiliz haber ajansı Reuters de tanıklık etti. Reuters'a konuşan Parks, "Nisan ayında diğer tedavi işlemleri için tekrar İstanbul'a gideceğim. Buradaki hizmetten gerçekten çok etkilendim. Harika bir deneyimdi. Operasyondan sonraki iki gün boyunca İstanbul'un caddelerini gezdim" dedi. Bu arada özellikle koronavirüs pandemisiyle başlayan sağlık krizinde İngiltere başı çekiyor. İngiltere, dişçiye erişim konusunda 2021'de OECD'nin en zengin 22 ülkesi arasında sondan üçüncü sırada yer alıyor.