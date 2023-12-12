TEM’de tehlikeli inatlaşma: O anlar kamerada

Olay, Pazartesi günü TEM Otoyolu'nda yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki çöp toplama kamyonu şoförü şerit değiştirmek istedi. Yan şeritteki minibüs sürücüsü ise yol vermek istemedi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Minibüs sürücüsü, çöp toplama kamyonu şoförüne uzun süre yol vermedi. Trafikte bir süre devam eden inatlaşma, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.