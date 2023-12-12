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TEM'de tehlikeli inatlaşma: O anlar kamerada

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki çöp toplama kamyonu ile minibüs arasındaki yol verme "inatlaşması" yaşandı. Çöp kamyonu sürücüsünün şeritler arasında manevra yapması, minibüs sürücüsünün frene basması trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdü. Yaşanalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 10:40 Güncelleme 12 Aralık 2023, 10:58
TEM’de tehlikeli inatlaşma: O anlar kamerada

İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki çöp toplama kamyonu ile minibüs arasındaki yol verme inatlaşması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pazartesi günü TEM Otoyolu'nda yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki çöp toplama kamyonu şoförü şerit değiştirmek istedi. Yan şeritteki minibüs sürücüsü ise yol vermek istemedi.

TEM'de tehlikeli inatlaşma

DAKİKALARCA SÜRDÜ
İki sürücü arasında dakikalarca sürecek inatlaşma başladı.Çöp kamyonu sürücüsünün şeritler arasında manevra yapması, minibüs sürücüsünün frene basması trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Minibüs sürücüsü, çöp toplama kamyonu şoförüne uzun süre yol vermedi. Trafikte bir süre devam eden inatlaşma, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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