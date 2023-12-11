Kıyafetlerinizi 5, 10 yıl fazladan kullanabileceksiniz! 5 yönteme uymak yeterli! Beyaz, parlak, yeni gibi yapıyor!

Haftanın 2 ve ya 3 günü çamaşır makinesini çalıştırmak bazen çamaşırlarınızı temiz tutmak için yetmeyebiliyor. Bazı püf noktalara özen göstererek daha beyaz ve daha yeni gibi görünen çamaşır elde edebilirsiniz. Uzmanlar çamaşır yıkarken dikkat edilmesi gereken bir çok konuya değiniyor. İşte çamaşırlarınızı daha temiz ve parlak yapmanın önemli noktaları...