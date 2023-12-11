D-100’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolunda motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 karayolunda Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü önündeki başka bir motosikleti geçmeye çalışırken motosikletin kontrolünü kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği kaza anı kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza geçiren sürücüye çevredekilerin yardım ettiği anlar görülüyor. Yaralanan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı başka bir motosikletin sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.