Real Madrid’den dünyaca ünlü lüks moda markası ile anlaşma

Futbol asla futbol değildir. Dev markaların futbol takımını sponsor olmaları, büyük yankı uyandırmaya başladı. İspanyol devi Real Madrid de, 30. sponsoru olarak İtalyan moda markas ile anlaştı.

Takımın giyim sponsoru olan markanın yetkilileri, "Her kralın bir terziye ihtiyacı vardır anlayışımız 100 yılı aşmış bir marka olarak sürüyor. Dünyanın en büyük kulübü Real Madrid ile lider erkek giyim markası ortak değerleri buluştu" dedi.