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Real Madrid'den dünyaca ünlü lüks moda markası ile anlaşma

Real Madrid, dünyaca ünlü lüks moda markası ile anlaşma imzaladı. “Kralların terzisi” olarak bilinen İtalyan markası, başta Arda Güler olmak üzere tüm takımı giydirecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Aralık 2023 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:00
Real Madrid’den dünyaca ünlü lüks moda markası ile anlaşma

Futbol asla futbol değildir. Dev markaların futbol takımını sponsor olmaları, büyük yankı uyandırmaya başladı. İspanyol devi Real Madrid de, 30. sponsoru olarak İtalyan moda markas ile anlaştı.

Takımın giyim sponsoru olan markanın yetkilileri, "Her kralın bir terziye ihtiyacı vardır anlayışımız 100 yılı aşmış bir marka olarak sürüyor. Dünyanın en büyük kulübü Real Madrid ile lider erkek giyim markası ortak değerleri buluştu" dedi.

Başta Arda Güler olmak üzere dünyaca ünlü yıldızların yeri olan marka, tanıtım fotoğraflarını da servis etti. Real madrid'in bu anlaşmadan aldığı ücret açıklanmadı.

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