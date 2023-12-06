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Günler ne zaman uzayacak 2023? Kış gündönümüyle (21 Aralık) geceler uzayacak mı? En uzun gecenin yaşanacağı iller...

Yılın ilerleyen dönemlerinde günlerin kısalması ve erken saatlerde kararmaya başlaması, pek çok kişinin günlük yaşamını etkileyen önemli bir faktördür. Kuzey Yarım Küre'de bulunan ülkemizde, kış aylarıyla birlikte günlerin uzaması, hava koşulları ve günlük aktiviteler üzerinde belirleyici bir rol oynar. 2024 yılında günlerin uzayıp uzamayacağı konusu, birçok kişinin merakla takip ettiği bir gündem maddesidir.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 07:47 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:48
Günler ne zaman uzayacak 2023? Kış gündönümüyle 21 Aralık geceler uzayacak mı? En uzun gecenin yaşanacağı iller...

Günlerin uzaması veya kısalması, Dünya'nın eksen eğikliği, güneşin yeryüzüne olan açısı ve mevsim değişiklikleri gibi doğal faktörlere bağlı olarak gerçekleşir. Kuzey Yarım Küre'de yaşayan ülkemizde, kış mevsimi geldiğinde günler kısalmaya başlar ve hava erken saatlerde kararmaya başlar.

GÜNLER NE ZAMAN UZAR?

Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra (21 Aralık) Türkiye'nin de bulunduğu Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi'dir.

Öğlen saat 12.00'de Oğlak Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.

En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

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