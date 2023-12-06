Günler ne zaman uzayacak 2023? Kış gündönümüyle (21 Aralık) geceler uzayacak mı? En uzun gecenin yaşanacağı iller...

Günlerin uzaması veya kısalması, Dünya'nın eksen eğikliği, güneşin yeryüzüne olan açısı ve mevsim değişiklikleri gibi doğal faktörlere bağlı olarak gerçekleşir. Kuzey Yarım Küre'de yaşayan ülkemizde, kış mevsimi geldiğinde günler kısalmaya başlar ve hava erken saatlerde kararmaya başlar.