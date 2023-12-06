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75 yaşındaki Neriman Gölbaşı kardeşine güvendi 80 milyon TL’lik gayrimenkulleri üzerine geçirip sattığını öğrenince şoka girdi

75 yaşındaki Neriman teyze, kardeşi Mehmet’e güvendi. ‘Faturalarını ödesin’ diye vekalet verdi. Ancak kardeşinin 80 milyon TL’lik gayrimenkulleri üzerine geçirip sattığını öğrenince şoka girdi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Aralık 2023 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:00
75 yaşındaki Neriman Gölbaşı kardeşine güvendi 80 milyon TL’lik gayrimenkulleri üzerine geçirip sattığını öğrenince şoka girdi

Neriman Gölbaşı (75), yıllarca Almanya'da çalıştı. İki çocuk annesi kadın biriktirdiği paralarla Çeşme'den villa, Balçova'dan da apartman aldı. Gölbaşı, 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde mühendis olan kardeşi Mehmet H.'ye (60) faturaları ödemesi için vekalet verdi.

Ancak Mehmet E. vekaleti kullanıp ablasının gayrimenkullerini sattı. Soluğu adliyede alan Gölbaşı, "Villanın bugünkü değeri 60 milyon, apartmanın da 20 milyon TL. Eşimle yaptığımız tüm birikimim gitti. Hayatımız mahvoldu. Oğlum sıkıntıdan kalp krizi geçirdi. Eşim hastanelik oldu" dedi.
CEYHAN TORLAK

AĞLATAN NAFAKA
Bursa'da Züftü Şirin (81), 25 yıl evli kaldığı eşinden 20 yıl önce boşandı. Şirin'in boşandığı eşine geçtiğimiz ay nafakasını ödemeyi unutması, yeni bir kriz doğurdu. Eski eş, Şirin'den şikayetçi oldu. Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan Şirin, nafaka borcunun Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler tarafından ödenmesinin ardından cezaevinden çıktı.



ÜÇÜ BİR ARADA BİNA
İstanbul Sultanahmet, kentin üç döneminin mimari özelliklerini barındırıyor. Bu bölgedeki eski yapılardan biri de 11. Yüzyıl'dan kalma Bizans sarnıcı üzerine inşa edilmiş olan 3 katlı tarihi bina. Özel mülkiyette olan bina, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin mimari özelliklerini taşıyor. Alt katta Bizans kemeri, onun üstünde Osmanlı döneminde inşa edilen bir yapı ve onun üstünde ise Cumhuriyet döneminin başlarında yapılan katlar bulunuyor.

MUHTARLIK BULUŞTURDU
Almanya'da 53 yıl önce birlikte çalışan Rafet Şimşek (82) ile Kenan Şahin'in (77) yolu yıllar sonra Kayseri'de kesişti. İki eski dost, birbirinden habersiz gittikleri muhtarlıkta sohbet ederken tesadüfen buluştu. Rafet Şimşek, "Allah bize 53 sene sonra kavuşmayı nasip etti" derken Kenan Şahin gözyaşlarına hakim olamadı.

GAZZE ÜÇ PARÇA
İsrail, ateşkesin ardından sonra Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail tankları Han Yunus ile Deyr el Belah arasındaki yolu kapattı. Gazze Şeridi üç parçaya ayrıldı. Tel Aviv, sadece kuzeyi değil, çatışmalardan kaçanların sığındığı güney bölgesini de hedef aldı. Böylece Gazze'nin iki ayrı bölgesinden Akdeniz'e koridor açarak şehri parçaya ayırma hesapları yapmaya başladı.

ACI KAHVE
ABD'li ünlü kahve zinciri Starbucks, Fas'ta zor günler yaşamaya başladı. Ülkeden çekilme kararı aldı. Kazablanka ve Tanca'daki 18 şubede satışların yüzde 93 azaldığı ortaya çıktı.

ACILARIN KADINI SİBEL
Tüyler ürperten olay, önceki sabah Kocaeli İzmit'te meydana gelmişti. Sibel Kayman (25) ile evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Olay yerini kavgaya bıraktı. K., yanındaki tabancayı çıkarttı. Kayman'ın göğsüne bir el ateş ederek hayattan kopardı. Yakalanan katil zanlısı, ilk başta "Kız arkadaşım intihar etti" yalanına sarıldı. Ancak daha sonra kendiini ihbar ederek cinayeti işlediğini anlattı.

Tutuklanan K'nin, Kayman'ın ambulans götürüldüğü sırada sağlık görevlilerine "Abla beni öldürün ne olur abla. Sibelimi yaşatın" diyerek ağladığı anlaşıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Sibel Kayman'ın henüz 2 aylıkken babasının da cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Annesiyle 7 yaşına kadar Kandıra'da yaşayan Kayman'ın daha sonra Karamürsel'deki bir akrabasına evlatlık verildiği anlaşıldı.

İYİ ÇALIM ATTI!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim için iş birliği teklifi yaptığı İYİ Parti ve HEDEP'ten 'ret' kararı çıkmasıyla ilgili hala umudunu yitirmedi. "İyi Parti, kıymet verdiğimiz bir partidir. Eski dosttan düşman olmaz. İyi Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin" dedi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise "CHP ile şu an için bir görüşme talebimiz yok "sözlerini kaydetti. İBB için Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday gösterilebileceği iddia edildi. ÖZEL, hem İYİ Parti, hem de HEDEP'in "İşbirliği yok" kararına karşı umudunu yitirmedi!

89 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 89 milyon 447 bin lira devretti. 5 bilenler 53 bin 765'er, 4 bilenler bin 514'er, 3 bilenler 87'şer, 2 bilenler 9'ar lira alacak.

'HAV'ŞET!
Tekirdağ'da Ayda İncekulak, köpeğiyle sokakta yürüdüğü sırada tasmalı ve ağızlıksız dolaşan pitbulla karşılaştı. Köpeğini kucağına aldı. Ancak bu sırada pitbull, kadına ve köpeğine saldırdı. Büyük korku yaşayan İncekulak, kolundan yaralandı. Köpeğiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, "Pittbullar sahipsiz bir şekilde sokaklarda dolaşmamalı" diyerek isyan bayrağı açtı.

MAAŞ CİNAYETİ
Aydın'da yaşayan M.A. (50), 4 yıl önce kayıplara karıştı. Yıllardır süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Dün ise polis ekipleri, A.'yı Denizli'de arkadaşı O.Ç. tarafından sopayla öldürülüp cesedinin de toprağa gömüldüğünü ortaya çıkardı. Zanlının A.'nın emekli maaşını da 3 yıl süreyle bankadan çektiği anlaşıldı. O.Ç. ile kendisine yardım eden E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında bulunan Marapi Yanardağı'nda pazar günü meydana gelen patlamanın ardından yanardağ çevresinde arama çalışmaları sürüyor. Padang Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yanardağa yakın noktada 9 dağcının daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybının 22'ye yükseldiği açıklandı.

KAR BATIYA DAYANDI
Karlı hava, hafta ortasından itibaren Batı bölgelerinden giriş yapacak. Tüm yurtta etkili olacak.

'KAN'ABORSA!
İddiaya göre bazı işadamları, "7 Ekim'de İsrail'e saldırı yapılacağını" duydu! Tel Aviv, ABD ve Avrupa'daki hisselerini satışa sundu. Savaşla borsa dibe vurdu. Aynı isimler, aynı hisseleri düşük fiyattan alıp yerine koydu! Kar: 100 milyon dolar!

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