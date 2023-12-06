75 yaşındaki Neriman Gölbaşı kardeşine güvendi 80 milyon TL’lik gayrimenkulleri üzerine geçirip sattığını öğrenince şoka girdi

89 MİLYON DEVRETTİ

6 BİLEN çıkmayınca 89 milyon 447 bin lira devretti. 5 bilenler 53 bin 765'er, 4 bilenler bin 514'er, 3 bilenler 87'şer, 2 bilenler 9'ar lira alacak.

'HAV'ŞET!

Tekirdağ'da Ayda İncekulak, köpeğiyle sokakta yürüdüğü sırada tasmalı ve ağızlıksız dolaşan pitbulla karşılaştı. Köpeğini kucağına aldı. Ancak bu sırada pitbull, kadına ve köpeğine saldırdı. Büyük korku yaşayan İncekulak, kolundan yaralandı. Köpeğiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, "Pittbullar sahipsiz bir şekilde sokaklarda dolaşmamalı" diyerek isyan bayrağı açtı.

MAAŞ CİNAYETİ

Aydın'da yaşayan M.A. (50), 4 yıl önce kayıplara karıştı. Yıllardır süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Dün ise polis ekipleri, A.'yı Denizli'de arkadaşı O.Ç. tarafından sopayla öldürülüp cesedinin de toprağa gömüldüğünü ortaya çıkardı. Zanlının A.'nın emekli maaşını da 3 yıl süreyle bankadan çektiği anlaşıldı. O.Ç. ile kendisine yardım eden E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısında bulunan Marapi Yanardağı'nda pazar günü meydana gelen patlamanın ardından yanardağ çevresinde arama çalışmaları sürüyor. Padang Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yanardağa yakın noktada 9 dağcının daha cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybının 22'ye yükseldiği açıklandı.

KAR BATIYA DAYANDI

Karlı hava, hafta ortasından itibaren Batı bölgelerinden giriş yapacak. Tüm yurtta etkili olacak.



'KAN'ABORSA!

İddiaya göre bazı işadamları, "7 Ekim'de İsrail'e saldırı yapılacağını" duydu! Tel Aviv, ABD ve Avrupa'daki hisselerini satışa sundu. Savaşla borsa dibe vurdu. Aynı isimler, aynı hisseleri düşük fiyattan alıp yerine koydu! Kar: 100 milyon dolar!