Pendik’teki otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme! 3 sanığın yargılanmasına başlandı

Savunmasını yapan tutuklu sanık Cihan Şah , otelin sahibi olduğunu belirterek, yangınla bir ilgisinin bulunmadığını savundu. Ölen kişilerin ailelerine sabır dileyen Şah, "İnsanın yakınını kaybetmesinin ne olduğunu iyi biliyorum, anne babamı kaybettim." d edi.

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cihan ve Murat Şah kardeşler ile tutuksuz sanık Ayşe Arslanşen katıldı. Duruşmada yangında ölenlerin aile yakınları ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Kızının yanına gelerek yangın çıktığını söylediğini aktaran Arslanşen, "Resepsiyona indiğimde koltuğun yandığını gördüm. Koltuğun yanında küçük bir ısıtıcı vardı. Söndürmeye çalıştık ancak söndüremedik. Ben yangında elimden geleni yaptım, yangını söndürmeye çalıştım." diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen ise olay günü otelde müşterilerin kayıtlarını yaptıktan sonra yorulduğu için resepsiyonu kızlarına bırakarak uyumak için odaya geçtiğini kaydetti.

Söz verilen maktul Tuğba Üstündağ'ın yakınları da sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NELER OLMUŞTU?

Pendik Doğu Mahallesi'ndeki 7 katlı otelde 24 Mart'ta saat 08.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Yangında, oteldeki müşterilerden Feyzullah Can Yetim, İbrahim Turan ve Tuğba Üstündağ hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otelin yapısal eksiklerinin bulunduğu, işletim ve yangınla mücadele konusunda yeterli koşulları taşımadığı için ruhsat verilmediği ve mühürlendiği ancak buna rağmen müşteri kabulüne devam ettiği belirtiliyor.

İddianamede, bu nedenle sanıklar otel yöneticileri Cihan Şah ve Murat Şah ile resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen'in "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.