Deprem kuşağında olan Türkiye, dün bir kez daha sallandı! Doğa, "Önlem Alın" uyarısı yaptı





MARMARA DEPREMİ DEĞİL

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, "Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte" dedi.



ESKİ BİNALARI BOŞALTIN

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Şu anda özellikle 99 depremi öncesi yapılan binalarda durulmamasını tavsiye ediyorum, dikkatli olmaları gerekiyor. Zorunluluk olmadıkça da evde kalmasınlar. 99 depremi öncesi yapılan binalarda risk var" dedi.



STRES YOK!

PROF. Dr. Naci Görür "Bu fay, 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik'te önlem alınarak bu yerleşim alanı depreme dirençli hale getirilmelidir" diye uyardı.



TETİKLEMEZ!

PROF. Dr. Şükrü Ersoy, "Gemlik'ten geçen, İznik Gölü'nün güneyinden geçen bir fay zonu daha var. Buradaki depremler de büyük depremler üretebilir. Hangi zemin üzerinde ve nasıl bir binada olduğunuz önemli. Uzakta olduğunuz zaman hissetmeyeceksiniz diye bir şey yok" dedi.



SÜRESİ KISA

PROF. Dr. Süleyman Pampal "Bu deprem bölge için son derece normal. 5.1'lik deprem üzülecek bir deprem değil. Yapıları depreme hazırlama konusu önemli. Deprem küçük olduğu için süresi de kısadır. Bundan sonra daha büyük deprem olacak kaygılarına yer yok" dedi.



Türkiye, 6 Şubat 2023'te K. Maraş merkezli çifte depremle sarsıldı. Doğa, Marmara'da beklenen facia ile ilgili de hatırlatma yaptı.



Gemlik, 5.1'lik ve 4.5'lik depremlerle sarsıldı. "Deprem gerçeği" uykularımızı yine kaçırdı. Uzmanlar ise, "BÜYÜK DEPREM ÜRETMEZ" diyerek insanlara rahat nefes aldırdı.

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