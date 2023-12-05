Deprem kuşağında olan Türkiye, dün bir kez daha sallandı! Doğa, "Önlem Alın" uyarısı yaptı

Türkiye, dün yine kabus gördü! Saat 10.42'de 5.1, 3 dakika sonra 4.6 şiddetinde olan depremler, herkesi sokağa döktü! İstanbul ve Bursa'daki binalarda çatlaklar, sokaklarda ağlayanlar- bayılanlar görüldü.
Türkiye, dün yine kabus gördü! Saat 10.42'de 5.1, 3 dakika sonra 4.6 şiddetinde olan depremler, herkesi sokağa döktü! İstanbul ve Bursa'daki binalarda çatlaklar, sokaklarda ağlayanlar- bayılanlar görüldü.
Gün boyu 40 artçıyla da depremler sürdü! Ancak yüreklerdeki sarsıntı, çok daha büyüktü! Vatandaş, İstanbul depreminin geldiğini düşündü! Uzmanlar ise 'kesinlikle öncü olmadığını' öne sürdü
DOĞAL UYARI!
Türkiye'nin büyük bölümünü kaplayan Kuzey Anadolu Fayı, kendisini hiç unutturmadı. En son 6 Şubat 2023'te K.Maraş merkezli yaşanan çifte felaket, ülkemizi sarstı. Dün sabah saat 10.42'de Gemlik'te meydana gelen 5.1'lik deprem büyük korku yarattı. Yetkililer "Sakin olun" uyarısı yaptı. Uzmanlar, "Büyük deprem üretmez" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki kişinin merdivenlerden düştüğünü ancak olumsuz bir durum olmadığını paylaştı. İlk depremin ardından en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldüğünü hatırlattı.
İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ
İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE Ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112'ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu olumsuz bir durumun bulunmadığı vurgulandı. Depremlerin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildiği açıklandı. Depremin çok ciddi salladığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Alçak katlı binalarda bile ciddi hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yok. Yüksek katlı binalarda ciddi hissedilmiş" ifadesini kullandı.
HERKES DIŞARI KAÇTI
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, depremin ardından sıcak gelişmeleri paylaştı. Sertaslan, "Şükür atlattık diye umuyoruz. Baya hissedildi, bütün sokaklar doldu. Herkes endişeyle kendisini dışarı attı" ifadesini kullandı.
MARMARA DEPREMİ DEĞİL
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, "Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte" dedi.
ESKİ BİNALARI BOŞALTIN
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Şu anda özellikle 99 depremi öncesi yapılan binalarda durulmamasını tavsiye ediyorum, dikkatli olmaları gerekiyor. Zorunluluk olmadıkça da evde kalmasınlar. 99 depremi öncesi yapılan binalarda risk var" dedi.
STRES YOK!
PROF. Dr. Naci Görür "Bu fay, 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik'te önlem alınarak bu yerleşim alanı depreme dirençli hale getirilmelidir" diye uyardı.
TETİKLEMEZ!
PROF. Dr. Şükrü Ersoy, "Gemlik'ten geçen, İznik Gölü'nün güneyinden geçen bir fay zonu daha var. Buradaki depremler de büyük depremler üretebilir. Hangi zemin üzerinde ve nasıl bir binada olduğunuz önemli. Uzakta olduğunuz zaman hissetmeyeceksiniz diye bir şey yok" dedi.
SÜRESİ KISA
PROF. Dr. Süleyman Pampal "Bu deprem bölge için son derece normal. 5.1'lik deprem üzülecek bir deprem değil. Yapıları depreme hazırlama konusu önemli. Deprem küçük olduğu için süresi de kısadır. Bundan sonra daha büyük deprem olacak kaygılarına yer yok" dedi.
Türkiye, 6 Şubat 2023'te K. Maraş merkezli çifte depremle sarsıldı. Doğa, Marmara'da beklenen facia ile ilgili de hatırlatma yaptı.
Gemlik, 5.1'lik ve 4.5'lik depremlerle sarsıldı. "Deprem gerçeği" uykularımızı yine kaçırdı. Uzmanlar ise, "BÜYÜK DEPREM ÜRETMEZ" diyerek insanlara rahat nefes aldırdı.