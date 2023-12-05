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Adana’da akıllara durgunluk veren manzara! Tonlarca limon dere yatağına döküldü

Adana’nın Kozan ilçesinde bahçede 30 kuruşa satılan Enter Donat cinsi tonlarca limon dere yatağına döküldü. Çevre sakinleri yaklaşık 20 tona yakın limonun döküldüğünü iddia etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 11:18 Güncelleme 05 Aralık 2023, 11:18
Adana’da akıllara durgunluk veren manzara! Tonlarca limon dere yatağına döküldü

Kozan'ın Deliçay mevkiinde dere yatağına dökülen tonlarca limon nedeniyle Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Bölgede inceleme yapan ekipler en son 3 Aralık günü döküldüğü tespit edilen tonlarca limonu iş makineleri ile dere yatağından kaldırdı.


Limonların çevredeki narenciye bahçelerine zarar vermemesi ve bitki hastalıklarına sebep olmaması için iş makinelerine yüklenerek imha edileceği belirtildi.

Yaklaşık 10 ton limon ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edilmek üzere kamyona yüklenirken, o anlar havadan görüntülendi.

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