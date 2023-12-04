Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.
Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.
Adliye koridorlarında "Oğlum sana kim bakacak" diye ağlayan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sosyal medya hesabından paylaşım yaparak çocuklara bakmak için eve döndüğünü söylemişti.
EVE AKRABALARINI DOLDURMUŞ
Tutuklanan Dilan Polat'ın Özbekistan uyruklu çalışanının, Dilan Polat cezaevine girdikten sonra Özbekistan'dan akrabalarını getirip Dilan Polat'ın evine yerleştirdiği tespit edildi.
İKİSİ DE KAÇAK ÇIKTI
Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişide Shoklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 10 ay önce ülkemize "Turist Vizesi" ile giriş yaptığı ve kaçak durumda olduğu saptandı. İkili gözaltına alındı.
SINIR DIŞI EDİLİYORLAR
İkilinin sınır dışı işlemleri sonrası Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri ifade edildi.
DİLAN'IN CEKETİYLE AVM DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Yardımcı Şule, geçtiğimiz gün bir AVM'de gezerken görüntülendi. Şule'nin giyindiği lüks marka pahalı ceketin cezaevinde olan Dilan Polat'a ait olduğu iddia edilmişti. Görüntülerden rahatsız olan yardımcı, savcılığa başvurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Şule, kıyafetin kendisine Dilan Polat'ın daha öncesinde verildiğini, ceketi izinsiz kullanmadığını söylemişti.