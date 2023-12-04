PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yardımcı Şule, Dilan Polat'ın evine kaçak akrabalarını doldurmuştu! Polis villaya baskın yaptı: Sınır dışı ediliyorlar

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, paylaşımları ve hareketleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Polat'ın ceketiyle bir avm de görüntülenen Şule'nin bu sefer de akrabalarını villaya yerleştirdiği tespit edildi. Olay sonrası villaya baskın yapan polis ekipleri Şule'nin eve yerleştirdiği iki akrabası gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 00:32 Güncelleme 05 Aralık 2023, 00:44
Yardımcı Şule, Dilan Polat’ın evine kaçak akrabalarını doldurmuştu! Polis villaya baskın yaptı: Sınır dışı ediliyorlar

Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.

Adliye koridorlarında "Oğlum sana kim bakacak" diye ağlayan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sosyal medya hesabından paylaşım yaparak çocuklara bakmak için eve döndüğünü söylemişti.

EVE AKRABALARINI DOLDURMUŞ
Tutuklanan Dilan Polat'ın Özbekistan uyruklu çalışanının, Dilan Polat cezaevine girdikten sonra Özbekistan'dan akrabalarını getirip Dilan Polat'ın evine yerleştirdiği tespit edildi.

İKİSİ DE KAÇAK ÇIKTI
Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişide Shoklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 10 ay önce ülkemize "Turist Vizesi" ile giriş yaptığı ve kaçak durumda olduğu saptandı. İkili gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLİYORLAR
İkilinin sınır dışı işlemleri sonrası Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri ifade edildi.

DİLAN'IN CEKETİYLE AVM DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Yardımcı Şule, geçtiğimiz gün bir AVM'de gezerken görüntülendi. Şule'nin giyindiği lüks marka pahalı ceketin cezaevinde olan Dilan Polat'a ait olduğu iddia edilmişti. Görüntülerden rahatsız olan yardımcı, savcılığa başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Şule, kıyafetin kendisine Dilan Polat'ın daha öncesinde verildiğini, ceketi izinsiz kullanmadığını söylemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
12 yeni anlaşma imzaladı | Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani’den kritik görüşme: İsrail savaş suçlarının hesabını vermeli
İYİ Parti’nin müstakil seçim kararı sonrası CHP fondaşı Merdan Yanardağ’dan zehir zemberek sözler: Siyasi ihanet
ÖZEL HABER | Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan flaş Fred açıklaması
SON DAKİKA