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Şef Arda Türkmen'e büyük şok! Restoran sitesini kopyalayan kişiler müşterilerini dolandırdı yetmedi şantaj etti: "Bana bin euro ver, düşeyim yakandan"

Şef Arda Türkmen’e ait restoranın sitesini kopyalayan kişiler, rezervasyon yaptırmak isteyenleri dolandırdı. İşte sizler için derlediğimiz 4 Aralık TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Aralık 2023 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:00
Şef Arda Türkmen’e büyük şok! Restoran sitesini kopyalayan kişiler müşterilerini dolandırdı yetmedi şantaj etti: Bana bin euro ver, düşeyim yakandan

Dolandırıcılar bu kez ünlü şeflere dadandı. Şef Arda Türkmen'in sahibi olduğu ünlü restoranın neredeyse birebir aynısını yaptı. Sahte rezervasyonla müşterilerden kapora alıp dolandırdı. Müşteriler şefin restoranına gelip "Bizim rezervasyonumuz vardı, kapora verdik" deyince gerçek ortaya çıktı. Türkmen, kendisine "Bana bin euro ver, düşeyim yakandan" denildiğini anlattı. Şef, yılbaşı rezervasyonları öncesi müşterilerini dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



50 GRAMI 10 BİN TL!
Bartın Amasra'da yaşayan Cem Yavuzyiğit (36), önceki gün tekne ile balık tutmak için denize açıldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan Mersin balığı yakaladı. Daha sonra balığı denize bıraktı. Yavuzyiğit, "Havyarı 50 gramı 10 bin TL gibi fiyatlar ile satılıyor. Korumak için geri bıraktık" dedi.


DİYARBAKIR YOLUNA LEE
Güney Koreli Hyun Jung Lee (57), Diyarbakır'a geldi. Hem kentten hem de insanların yakın ilgisinden etkilendi. Kalmaya karar verdi. Dil sorununu çözmek için Dicle Üniversitesi Dil Öğretimi Merkezi'ne gitti. Lee, Türkçe öğrendikten sonra kente yerleşip Kore mutfağı açmayı planladığını söyledi.



CHP'DE ÖN SEÇİM RESTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısında aday adayı olan CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu ön seçim çağrısı yaptı. "Hiçbirimizin parti içinde demokrasi temelinde yapılacak seçimden kaçmaya hakkı yok. İBB Başkanı eğer başarıları var ise zaten örgütünün sesini dinlemişse zaten partimize karşı sorumluluğunu yerine getirmişse kendisine verilen bu yetki ve sorumluluğu İstanbul halkının hizmetine kullanmışsa niçin ön seçimden kaçsın? Eğer örgütünü parayla, pulla, işle, makamla, birtakım siyasi heves ve heyecan dışı araç ve gereçlerle manipüle etmemişse niçin ön seçimden kaçsın?" ifadesini kullandı.



CESUR OLUN
Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "İsrail ve Filistin'de durum ciddi. Ateşkesin bozulması üzüntü verici. Bu ölüm, yıkım, sefalet anlamına geliyor. Gazze'de çok fazla acı var, temel ihtiyaçlarda eksiklik var. Umarım konunun tüm ilgilileri, bir an önce yeni bir ateşkes anlaşmasına varabilir, silah haricinde çözümler üreterek, barışa giden cesur yolları deneyebilirler" dedi.



ÜLKER'E JAPON GELIN
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in oğlu Fatih Ülker, nişanlısı Ayako Takasu ile evlendi. Tarihi Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki törende, aile büyükleri, siyaset, iş, sivil toplum ve sanat dünyasından da birçok kişi bir araya geldi. Ülker'in büyük oğlu Yahya Ülker ise 2018'de Rixos Otelleri'nin sahibi Fettah Tamince'nin kızı Hatice Tamince ile evlenmişti.



GÜNLÜK EVDE VAHŞET
Esenyurt'ta 4 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 18 yaşındaki Muhammet Ali Polat'ın günlük kiralık evde kafasına ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayetin kız meselesi yüzünden işlendiği öğrenildi.



YAKALIYO'RUS'
Türkiye, çetelere karşı savaş açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiği 3 Haziran 2023'ten beri 40'ın üzerinde suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Son operasyon dün İstanbul Sarıyer'de yapıldı. Mavi Bülten'le aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov, "Kafes- 15" operasyonuyla yakalandı. Yerlikaya, "Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz devam edecek. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.



84 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 84 milyon 169 bin lira devretti. 5 bilenler 47 bin 443'er, 4 bilenler bin 454'er, 3 bilenler 81'er, 2 bilenler 9'ar lira alacak.


BİR KİŞİYE 10 MİLYON
5+1 bilen bir kişi, 10 milyon 22 bin lira kazandı. 5 bilenler 18 bin 851'er, 4+1 bilenler 903'er, 4 bilenler 108'er, 3+1 bilenler 47'şer, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 10'ar lira ikramiye alacak.

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