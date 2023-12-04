Şef Arda Türkmen'e büyük şok! Restoran sitesini kopyalayan kişiler müşterilerini dolandırdı yetmedi şantaj etti: "Bana bin euro ver, düşeyim yakandan"





CHP'DE ÖN SEÇİM RESTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısında aday adayı olan CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu ön seçim çağrısı yaptı. "Hiçbirimizin parti içinde demokrasi temelinde yapılacak seçimden kaçmaya hakkı yok. İBB Başkanı eğer başarıları var ise zaten örgütünün sesini dinlemişse zaten partimize karşı sorumluluğunu yerine getirmişse kendisine verilen bu yetki ve sorumluluğu İstanbul halkının hizmetine kullanmışsa niçin ön seçimden kaçsın? Eğer örgütünü parayla, pulla, işle, makamla, birtakım siyasi heves ve heyecan dışı araç ve gereçlerle manipüle etmemişse niçin ön seçimden kaçsın?" ifadesini kullandı.





CESUR OLUN

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "İsrail ve Filistin'de durum ciddi. Ateşkesin bozulması üzüntü verici. Bu ölüm, yıkım, sefalet anlamına geliyor. Gazze'de çok fazla acı var, temel ihtiyaçlarda eksiklik var. Umarım konunun tüm ilgilileri, bir an önce yeni bir ateşkes anlaşmasına varabilir, silah haricinde çözümler üreterek, barışa giden cesur yolları deneyebilirler" dedi.





ÜLKER'E JAPON GELIN

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in oğlu Fatih Ülker, nişanlısı Ayako Takasu ile evlendi. Tarihi Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki törende, aile büyükleri, siyaset, iş, sivil toplum ve sanat dünyasından da birçok kişi bir araya geldi. Ülker'in büyük oğlu Yahya Ülker ise 2018'de Rixos Otelleri'nin sahibi Fettah Tamince'nin kızı Hatice Tamince ile evlenmişti.





GÜNLÜK EVDE VAHŞET

Esenyurt'ta 4 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 18 yaşındaki Muhammet Ali Polat'ın günlük kiralık evde kafasına ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayetin kız meselesi yüzünden işlendiği öğrenildi.