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Eylül Öztürk'ün 'Şampiyonlar Ligi' pişmanlığı | 'Keşke o fotoğrafta olmasaydım' dedi sosyal medyada fena dert yandı

Şampiyonlar Ligi’nden fenomen Eylül Öztürk, Polat çiftinin poz verdiği fotoğrafta yer almasının pişmanlığını yaşadı. “Benim başıma gelenler, düşmanımın başına gelmesin” diye dert yandı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Aralık 2023 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:00
Eylül Öztürk’ün ’Şampiyonlar Ligi’ pişmanlığı | ’Keşke o fotoğrafta olmasaydım’ dedi sosyal medyada fena dert yandı

Dilan Polat'la aynı masada oturan fenomenlerin malvarlıkları donduruldu. Onlar arasında yer alan Eylül Öztürk, şoke oldu: Benim açımdan baş etmesi zor bir süreç. Düşmanımın yaşamasını istemem gerçekten. Maddi ve manevi açıdan zordayız!



Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın dokunduğu her isim, MASAK'ın radarına takıldı. Polat'ın, 4 yıl önce aynı masaya oturduğu isimler, bir bir takibe alındı. 'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaşılan karedeki isimler, o dönemler sıradan bir hayat yaşarken kısa sürede büyük bir mal varlığına ulaştı.

Masada yer alan isimlerden biri olan ve eşi Barış Kenan Özkan ile ABD'de yaşayan Eylül Öztürk, adeta günah çıkardı. "Kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilememesine rağmen, basında yer alan haberlerde sanki hakkımızda bir mahkumiyet kararı varmış gibi hareket ediliyor. Bu benim açımdan baş etmesi çok zor bir süreç. Düşmanımın yaşamasını istemem gerçekten" diyerek pişmanlığını anlattı.

UYUŞTURUCU SUÇLAMASI
Polat çiftine "uyuşturucu" suçundan da soruşturma başlatıldığı iddiası ortaya atıldı. Buna göre; Kapalıçarşı'da A.K. adlı bir esnaf, Polat çiftinin Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla hammadde getirdiğini anlattı. Bazı ham maddelerdeki uyuşturucunun, Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını vurguladı.



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