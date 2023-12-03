Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezleri kadınlara umut oldu

Turkuvaz Medya yazar ve yöneticileri Şanlıurfa gezisi kapsamında Balıklıgöl ve çevresini de ziyaret etti.

YOLLARA TEKNOLOJİ TAŞIDI

Şanlıurfa Belediyesi son teknoloji ile örülü modern asfalt ve beton laboratuvarında ürettiği asfaltı şehrin yollarına seriyor.

Şanlıurfa'nın merkez ve kırsal mahallelerinde asfalt, sathi asfalt ve beton yol çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son teknoloji ile örülü modern asfalt ve beton laboratuvarında ürettiği asfaltı Şanlıurfa'nın yollarına seriyor. 220 MİLYON TL KÂR ETTİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Şanlıurfa'ya kazandırılan ve modernize edilerek üretime tam donanımlı tamamı otomatik sistemle devam eden büyükşehir asfalt plentinde üretilen birinci kalite asfalt, çeşitli aşama ve testlerden geçerek ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılıyor. Göreve geldikten kısa bir süre sonra asfalt üretim tesisini satın aldıklarını belirten Başkan Beyazgül, "Bu tesisle ihalelerden de kurtulduk. Göreve geldiğimizde asfaltın tonu 14 liraydı şimdi 200 lira oldu. Bugünün rakamlarıyla değerlendirdiğimizde bir ihale ücretine fabrikamız oldu. Hem daha kârlıyız hem daha kaliteli iş üretiyoruz hem de ihale bedeli için çıkacak ücret belediyemize kalıyor" dedi.





BÖLGENİN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ

Asfalt fabrikasında yeni bir teknik geliştirdiklerini anlatan Başkan Beyazgül, bu yöntemle asfalttan 220 milyon TL kâr elde ettiklerini ifade etti. Bölgenin en büyük asfalt tesisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu anlatan Beyazgül, "Bu şantiyeyi yaparak burada bir yandan asfalt ürettik diğer yandan da tasarruf ettik. Bu tasarrufu da şehrimiz için yatırımlara dönüştürdük" dedi. Şanlıurfa'da yollara serilen asfaltın kalitesinin ve standartlarının son derece titiz bir şekilde, son teknoloji makinalarla incelenerek yapıldığının altını çizen Başkan Beyazgül, "Asfalt plentimizin çalışması, uygun bir asfalt kalitesine ulaşması ve karışımın doğru olarak yapılması için arkadaşlarımız bilgisayar ortamında çalışıyor. Yollara çok kaliteli asfalt dökümü yapılıyor" ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ KORUYAN MERKEZ

Türkiye'nin en çok genç nüfusuna sahip illerinden Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesinin kent genelinde hizmetine sunduğu 21 Gençlik Merkezi, gençleri terör ve uyuşturucu gibi bağımlılıktan korurken onlara meslek de edindiriyor. 7'den 70'e herkesin uğrak noktası olan gençlik merkezlerinde spordan müziğe, el sanatlarından resim ve bilgisayara kadar birçok branşta kurslar veriliyor. "Gençlik bizim en büyük hazinemiz" diyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, onların hem uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan kötü alışkanlıklardan hem de terör örgütlerinden korunması için gençlik merkezlerini hayata geçirdiklerini söyledi. Beyazgül, "Araştıran, sorgulayan, üreten ve ülkesine değer katan, sporu yaşam tarzı haline dönüştüren, öz güveni yüksek, tarihini, geçmişini bilen, milli ve manevi değerlere sahip güçlü bir gençlik yetiştirmek için gayret sarf ediyoruz" dedi. Göreve gelir gelmez gençlik merkezlerinin sayısını artırmak için çalışma başlattıklarını anlatan Beyazgül, "3 olan gençlik merkezinin sayısını 21'e çıkardık. 11 yüzme havuzu vardı. 5 adet daha havuz yaptık. Ayrıca 49 adet spor salonumuz, 10 adet futbol okulumuz, 2 adet kaleci departmanımız ve 11 adet kütüphanemiz var" ifadelerini kullandı. 21 Gençlik Merkezi'nde, 32 branşta 262 adet kursun bulunduğunu aktaran Beyazgül, "Bu kurslardan hali hazırda 9 bin 790 gencimiz faydalanıyor" bilgisini verdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN