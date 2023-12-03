Dünya Engelliler Günü’nde örnek bir sevgi: Motosiklet tamircisi Osman, tekerlekli sandalyeye mahkum Cahide’ye tutuldu

Ancak bir yıl sonra Cahide'de böbrek hastalığı baş gösterdi. Genç kadın, kardeşinden yapılan nakille iyileşti. 6 yıldır çok mutlu olan çift, "Bizimkisi gerçek bir aşk hikayesi" dedi.

ENGELSİZ AŞK

Aşk ve sevgi, engel dinlemedi. Bir görüşte birbirine aşık olan iki gencin evliliği, herkese örnek olarak gösterildi. Denizli'de yaşayan motosiklet tamircisi Osman Bakanca (41), tekerlekli sandalyeye mahkûm Cahide Çelebi'ye (35) bir görüşte gönlünü verdi.

Ancak gencin ailesi, bu evliliği istemedi. Her ikisi de ailelerine aldırmayıp 2017'de hayatlarını birleştirdi. Aynı zamanda böbrek hastası olan Cahide, 2018'de kardeşinden aldığı böbrekle hayatına yeni bir yön verdi.

Çift 6 yıldır mutlu şekilde evliliklerini sürdürürken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla TAKVİM'e konuşan Cahide, eşi Osman'ın dünyadaki tek varlığı olduğunu söyledi. Küçük yaştan itibaren yurtta büyüdüğünü de belirten Cahide, "Bizimkisi engelsiz aşk. Ruh ikizi gibiyiz" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK