5 kişiden 4’ü başarısız oluyor! Resimdeki tavşanı ancak bir dahi saniyesinde buluyor

Bu detay gözlem yeteneği güçlü ve ortalamanın üzerinde zeka seviyesine sahip kişilerin avantajlı olduğu bir test haline getiriyor.

Eğer siz de ormanın içinde gizlenmiş tavşanı hemen bulabildiyseniz görselde işaretlenen alanı doğru tespit ettiniz demektir. Optik illüzyonlar aracılığıyla zeka seviyenizi test etmek ve geliştirmek, hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.