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5 kişiden 4'ü başarısız oluyor! Resimdeki tavşanı ancak bir dahi saniyesinde buluyor

Sosyal medyanın son viral testi yüksek IQ'ya sahip insanları bir araya getiriyor. "Küçük tavşanı avcıdan önce görebilecek misin?" adlı bu zeka oyunu, hem çocuklar hem de yetişkinler arasında ilgi uyandırıyor. Optik illüzyonun bir parçası olan bu test görsel algı ve gözlem yeteneğini sınayarak beyni zorluyor. Avcının ormanda tavşanı avlamak için harekete geçtiği bir sahnede gizlenmiş tavşanı 5 saniyede bulmak ortalamanın üzerinde bir zeka seviyesini gerektiriyor.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 16:30 Güncelleme 02 Aralık 2023, 16:30
5 kişiden 4’ü başarısız oluyor! Resimdeki tavşanı ancak bir dahi saniyesinde buluyor

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir zeka testi, yüksek IQ'ya sahip bireylerin dikkatini çekiyor. "Küçük tavşanı avcıdan önce görebilecek misin?" adıyla paylaşılan bu test, görsel algı ve gözlem yeteneğini ölçerek katılımcıları zorlayan bir optik illüzyon içeriyor.

RESİMDEKİ TAVŞANI BULABİLİR MİSİN?

Görselde ormanın içini gösteren bir resim bulunuyor. Resimde avcısıyla birlikte duran bir avcı ve ormanın içine saklanmış bir tavşan yer alıyor. Katılımcılara, tavşanı 5 saniye içinde bulma görevi veriliyor.

Eğer tavşanı bulmakta zorlanıyorsanız, testin sağ alt tarafındaki çalılıklara ve ağacın yanındaki alana odaklanmanız öneriliyor. Tavşanın gizlendiği köşe, dikkatlice bakıldığında ortaya çıkıyor.

Bu detay gözlem yeteneği güçlü ve ortalamanın üzerinde zeka seviyesine sahip kişilerin avantajlı olduğu bir test haline getiriyor.

Gizli tavşanı bulmak, binlerce kişiyi zorlayan bu test, beyninizi zorlu bulmacalarla çalıştırmanın zekayı artırabileceği teorisini destekliyor. Optik illüzyonlar, renk, ışık ve desen kombinasyonlarıyla beyni kandırarak görsel algıyı şekillendiriyor.

Eğer siz de ormanın içinde gizlenmiş tavşanı hemen bulabildiyseniz görselde işaretlenen alanı doğru tespit ettiniz demektir. Optik illüzyonlar aracılığıyla zeka seviyenizi test etmek ve geliştirmek, hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

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