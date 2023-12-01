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Bursa'da otomobil ile motosiklet birbirine girdi: O anlar kamerada

Son dakika haberleri... Bursa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 17:26 Güncelleme 01 Aralık 2023, 17:27
Bursa’da otomobil ile motosiklet birbirine girdi: O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 genç yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Avarlar Kavşağından Fatih Cami istikametine seyir halinde olan Nizam C.(39) yönetimindeki otomobil, kavşaktan U dönüşü yapan Zekeriya T.(17) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan kardeşi Arda T.(13) yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA
Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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