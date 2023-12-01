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Binance’ın reklam yüzü olmak Ronaldo'ya pahalıya patladı! 77 dolara satılan NFT'nin değer 1 dolara düşünce ABD'li yatırımcılar dava açtı

Ronaldo, Binance’ın reklamlarında oynadı. Ona inanıp NFT alan ABD’li bir grup yatırımcı zarara uğradıklarını açıkladı. 1 milyar dolarlık tazminat davası açtı. İşte sizler için derlediğimiz 1 Aralık TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Aralık 2023 Güncelleme 01 Aralık 2023, 06:59
Binance’ın reklam yüzü olmak Ronaldo’ya pahalıya patladı! 77 dolara satılan NFT’nin değer 1 dolara düşünce ABD’li yatırımcılar dava açtı

Suudi Profesyonel Ligi takımlarından En- Nasr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, kripto para borsası Binance ile anlaştı. 2022'de NFE koleksiyonu çıkardı. Hatta reklamlarında oynadı. Ronaldo'nun isminin baş harfleri ve forma numarasından oluşan CR7 markalı NFT koleksiyonundaki en ucuz parça Binance'ta 77 dolardan satışa çıktı. Ancak bir yıl içinde bu parçanın değeri 1 dolar seviyesine düşünce bu durum ona pahalıya patladı. Bir grup ABD'li yatırımcı zarara uğradıklarını söyleyip ünlü futbolcuya dava açtı.

Dava dilekçesinde, Portekizli yıldızın yaptığı reklamın Cayman Adaları'nda kayıtlı kripto borsası için internet aramalarında yüzde 500 artışa yol açtığı anlatıldı. Bu sayede insanları Binance üzerinden kripto para yatırımı yapmaya yönelttiği vurgulandı. Davacılar, 1 milyar dolar tazminat istedi.

Portekizli ünlü futbolcu Cristinao Ronaldo, kendi adına çıkardığı NFT'nin reklamlarında oynadı.



GÜNEŞ KUZEY'DEN DOĞUYOR
İstanbul'da Kuzey Güvenç (8), beyin tümörü yüzünden sayısız ameliyat geçirdi. Vücudunun sağ tarafında felç meydana geldi. Ancak o 3 yaşından beri ilgiyle yaptığı "lego"larla ince motor becerilerini yeniden edindi. Bu sayede ayağa kalkıp hayata "Merhaba" dedi. Kemoterapi tedavisi süren Kuzey, "Güneş Kuzey'den Doğuyor" başlıklı bir sergi de açtı.



MÜLAKAT
Adana'da bir ev sahibi, kiraya vermek istediği evi için ilan verdi. Ancak emlakçıya kiracısını mülakatla seçeceğini söyledi. Başvuran kiracı adaylarından birini mülakata tabi tutan ev sahibi, kişinin dilini, dinini, ırkını, hangi mezhebe mensup olduğunu sordu. Kiracı adayı gördüğü muameleye şaşırarak durumu avukatına anlattı. Avukat, ayrımcılık suçu işlendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.



DİKKAT KÖYGÖÇÜREN!
Son zamanlarda mantar zehirlenmeleri arttı. Kastamonu Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Gülay Giral ise Türkiye'de mantar zehirlenmelerinin yüzde 95'inin 'köygöçüren' mantarından kaynaklandığını açıkladı. Şu bilgileri paylaştı: Türkiye'de 2 bin 400 tane mantar çeşidi var. 100'ü zehirli. En tehlikelisi de köygöçüren. Köygöçüren mantarını yedikten 8 saat ile 12 saat içerisinde belirti vermeye başlıyor.



TARİHİ KARAR
Kıbrıs Barış Harekâtı kahramanı Denizlili er Ahmet Evkaralı (70), 21 Temmuz 1974'de Mersin'den havalanan helikopterden paraşütle atladı. Ada toprağına ayak bastı. Kıbrıs'ta 8 ay kaldı. Ancak "Gazi" unvanını alamadı. Hukuk savaşı başlattı. 50 yıl sonra haklılığını kanıtladı. İlk gazi maaşını geçen hafta aldı. "Çok mutlu oldum. Üzüntüm, kırgınlığım yok" ifadesini kullandı. (Erdoğan YAPIK)



ÖZEL İŞBİRLİĞİ ÇOK ZOR
CHP ile İyi Parti arasındaki "ittifak", Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler'de hüsranla bitti. Bu sefer gözler, yerel seçimlere çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'işbirliği' için "Meral Ablam" dediği Akşener'le görüşmek için İyi Parti Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Akşener tarafından kapıda değil de bina içinde karşılanan Özel, "İYİ Parti'ye önümüzdeki yerel seçime yönelik işbirliği içinde olup olamayacağımızı sorduk ve bu konuda bir cevap aldık" sözlerini kaydetti. Akşener ise "Bazı yerlerde iş birliği yapabilir miyiz sorusunu GİK'e tekrar götürebilir misiniz?' talebini iletti. Pazartesi günü GİK'i toplayacaktık. Nasıl bir cevap çıkacak göreceğiz" dedi.



CANINDAN BEZDİ
Antalya'da yaşayan Y.S., 2021 yılında kızını dünyaya getirmek için özel bir hastanede doğuma girdi. Y.S., taburcu edildiği gün yaşadığı kusma ve ağrı şikayetiyle tekrar aynı hastaneye başvurdu. 12 gün hastanede yatan Y.S. yeni dünyaya getirdiği bebeğinden de ayrı kaldı. Taburcu edilen Y.S.'nin bu sefer de dikişlerinden iltihap akmaya başladı. Doğumu yaptıran doktoru D.A. 'durumun normal olduğunu' söyledi. Yaşadığı ağrılar geçmeyince tekrar gittiği hastanede çekilen tomografide 30 santimlik gazlı bezin vücudunda unutulduğu ortaya çıktı ve ameliyatla alındı. Genç kadın, hastane ve doktor aleyhine dava açıyor.



CEZAEVİNDE DURAMIYORUM
Konya'da çoğunluğu hırsızlık olmak üzere birçok suçtan 111 suç kaydı ile 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle 3 ay önce tutuklanan 15 yaşındaki T.T., bulunduğu cezaevinden firar etti. Tekrar gözaltına alınan T.T'nin 5 yıl daha kesinleşmiş hapis cezası geldiği belirtildi. 'Cezaevleri bana göre değil, duramıyorum' dediği öğrenilen T.T. yeniden cezaevine gönderildi. (Tolga YANIK)



DURAKTA İNTİKAM!
İstanbul Arnavutköy'de otobüs durağında işten gelecek kızını bekleyen Ayten Gülerce eski damadının babası tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, dünür gözaltına alındı. Silahlı saldırgan Zeki Avşar, 2021'de kuyuya düşüp öldüğü ortaya çıkan oğlu Aykut Avşar'ın ölümünden imam nikahlı eşi Bahar Gülerce ve annesi Ayten Gülerce'yi sorumlu tutmuş, taraflar arasında o tarihten beri husumet başlamıştı. Saldırı sonrasında bir vatandaşın aracı ile hastaneye kaldırılan Ayten Gülerce'nin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.


79 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 79 milyon 287 bin lira devretti. 5 bilenler 78 bin 106'şar, 4 bilenler 2 bin 22'şer, 3 bilenler 102'şer, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

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