Binance’ın reklam yüzü olmak Ronaldo’ya pahalıya patladı! 77 dolara satılan NFT’nin değer 1 dolara düşünce ABD’li yatırımcılar dava açtı

CANINDAN BEZDİ Antalya'da yaşayan Y.S., 2021 yılında kızını dünyaya getirmek için özel bir hastanede doğuma girdi. Y.S., taburcu edildiği gün yaşadığı kusma ve ağrı şikayetiyle tekrar aynı hastaneye başvurdu. 12 gün hastanede yatan Y.S. yeni dünyaya getirdiği bebeğinden de ayrı kaldı. Taburcu edilen Y.S.'nin bu sefer de dikişlerinden iltihap akmaya başladı. Doğumu yaptıran doktoru D.A. 'durumun normal olduğunu' söyledi. Yaşadığı ağrılar geçmeyince tekrar gittiği hastanede çekilen tomografide 30 santimlik gazlı bezin vücudunda unutulduğu ortaya çıktı ve ameliyatla alındı. Genç kadın, hastane ve doktor aleyhine dava açıyor.

CEZAEVİNDE DURAMIYORUM Konya'da çoğunluğu hırsızlık olmak üzere birçok suçtan 111 suç kaydı ile 96 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle 3 ay önce tutuklanan 15 yaşındaki T.T., bulunduğu cezaevinden firar etti. Tekrar gözaltına alınan T.T'nin 5 yıl daha kesinleşmiş hapis cezası geldiği belirtildi. 'Cezaevleri bana göre değil, duramıyorum' dediği öğrenilen T.T. yeniden cezaevine gönderildi. ( Tolga YANIK)





DURAKTA İNTİKAM!

İstanbul Arnavutköy'de otobüs durağında işten gelecek kızını bekleyen Ayten Gülerce eski damadının babası tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, dünür gözaltına alındı. Silahlı saldırgan Zeki Avşar, 2021'de kuyuya düşüp öldüğü ortaya çıkan oğlu Aykut Avşar'ın ölümünden imam nikahlı eşi Bahar Gülerce ve annesi Ayten Gülerce'yi sorumlu tutmuş, taraflar arasında o tarihten beri husumet başlamıştı. Saldırı sonrasında bir vatandaşın aracı ile hastaneye kaldırılan Ayten Gülerce'nin hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.



79 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 79 milyon 287 bin lira devretti. 5 bilenler 78 bin 106'şar, 4 bilenler 2 bin 22'şer, 3 bilenler 102'şer, 2 bilenler 10'ar lira alacak.