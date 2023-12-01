Trabzon’da sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu!

Trabzon'da sürücü adayının kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yüksekten dereye uçtu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sürmene-Köprübaşı kara yolunun Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Özel sürücü kursuna ait otomobil, iddiaya göre, geri manevra sırasında direksiyon başında olan ve ismi henüz belirlenmeyen sürücü adayının kontrolünden çıktı.