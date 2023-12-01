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Trabzon'da sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu!

Trabzon'da kara yolunda eğitim alan sürücü adayının kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yüksekten dereye uçtu. Otomobilin dereye uçması sonucu 1'i sürüş eğitmeni 3 kadın, yaralandı.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 17:08 Güncelleme 01 Aralık 2023, 17:08
Trabzon’da sürücü adayının kullandığı otomobil dereye uçtu!

Trabzon'da sürücü adayının kontrolünü kaybettiği otomobil, 5 metre yüksekten dereye uçtu.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sürmene-Köprübaşı kara yolunun Çarşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Özel sürücü kursuna ait otomobil, iddiaya göre, geri manevra sırasında direksiyon başında olan ve ismi henüz belirlenmeyen sürücü adayının kontrolünden çıktı.

OTOMOBİL DEREYE UÇTU
Otomobil, yol kenarında, 5 metrelik duvarı aşıp Manahoz Deresi'ne düştü. Debisi düşük derede devrilen araçtaki 1'i sürüş eğitmeni 3 kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin merdiven uzatıp dereden çıkardığı yaralılara, sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu. Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların ise iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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