SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Malatya’da 4.8 büyüklüğünde deprem! 1 Aralık 2023 AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.18'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2023.12.01 03:18:49 38.3915 37.4773 5.0 -.- 4.7 4.8 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 03:17:34 37.4532 37.0002 5.0 -.- 2.7 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 02:58:41 38.0448 36.5507 17.5 -.- 0.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 02:49:26 37.8612 36.2117 9.0 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.01 02:46:15 38.8075 37.3855 8.6 -.- 1.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.01 02:34:00 38.2178 38.6715 5.0 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.12.01 02:26:41 38.0967 38.4177 5.3 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.01 02:02:42 37.3448 36.7817 5.0 -.- 1.0 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 01:56:32 37.4137 36.9725 5.0 -.- 1.0 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 01:49:26 36.6495 36.2272 5.1 -.- 0.9 -.- AKARCA-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.12.01 01:36:02 38.3667 27.2425 5.3 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2023.12.01 01:29:25 37.9832 36.6472 9.4 -.- 1.5 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.01 01:26:05 39.5362 38.0412 5.0 -.- 2.1 -.- ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel