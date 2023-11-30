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SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! 1 Aralık 2023 AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika haberleri...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.18'de merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 03:30 Güncelleme 01 Aralık 2023, 03:38
SON DAKİKA I AFAD duyurdu: Malatya’da 4.8 büyüklüğünde deprem! 1 Aralık 2023 AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.18'de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.12.01 03:18:49 38.3915 37.4773 5.0 -.- 4.7 4.8 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 03:17:34 37.4532 37.0002 5.0 -.- 2.7 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 02:58:41 38.0448 36.5507 17.5 -.- 0.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 02:49:26 37.8612 36.2117 9.0 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.01 02:46:15 38.8075 37.3855 8.6 -.- 1.0 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.01 02:34:00 38.2178 38.6715 5.0 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.12.01 02:26:41 38.0967 38.4177 5.3 -.- 1.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.01 02:02:42 37.3448 36.7817 5.0 -.- 1.0 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 01:56:32 37.4137 36.9725 5.0 -.- 1.0 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 01:49:26 36.6495 36.2272 5.1 -.- 0.9 -.- AKARCA-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.12.01 01:36:02 38.3667 27.2425 5.3 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.12.01 01:29:25 37.9832 36.6472 9.4 -.- 1.5 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.01 01:26:05 39.5362 38.0412 5.0 -.- 2.1 -.- ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

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