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Bodrum'da vahşet | Anne ve kızı öldürüp uçurumdan aşağı attılar! Katil bakın kim çıktı...

Bodrum’da Litvanyalı A.K, boşandığı eşi Rus Irina Dvizova’dan oğlu M.K.’nın velayetini almak istedi. Ancak anlaşamayınca eski eşi ve kızı Dayana’yı tabancayla katletti. Çarşafa sarıp iple düğümledi. Daha sonra da uçuruma atarak M.K. ile birlikte yurt dışına gitti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Kasım 2023 Güncelleme 30 Kasım 2023, 07:01
Bodrum’da vahşet | Anne ve kızı öldürüp uçurumdan aşağı attılar! Katil bakın kim çıktı...

Tüyler ürperten cinayet, Muğla'da yaşandı. Belaruslu I.S.Y, Rus arkadaşı Irina Dvizova (42) ve kızı Dayana Dvizova'ya (15) 3 gündür ulaşamadı. Evine gidince korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Koltukta gördüğü kan izleri üzerine durumu polis ekiplerine anlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemede 6 mermi kovanı bulunurken, perde ve yerde de kan izleri olduğu anlaşıldı.

Kamera görüntülerinden cinayeti Dvizova'nın eski eşi A.K. (46) tarafından tabancayla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin detayları ise kan dondurdu.

ÖNCE FRANSA SONRA LİTVANYA
Buna göre katil, Litvanya'dan otomobiliyle gelip, 20 Kasım'da Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı. Paralı askerlik yapan A.K'nin müşterek çocukları M.K.'nın (5) velayetini almak istedi ancak anlaşamayınca çıldırdı.

Evde eski eşi ve kızını tabancayla hayattan kopardı. Cesetleri çarşafa sardı. İple bağladı. Cesetleri de atmak için İçmeler mevkinde sarp araziye attı. Yanına aldığı oğlu M.K. ile eski eşine ait otomobille gittiği Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan önce Fransa'ya ardından da Litvanya'ya kaçtı. Yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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