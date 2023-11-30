Bodrum’da vahşet | Anne ve kızı öldürüp uçurumdan aşağı attılar! Katil bakın kim çıktı...

ÖNCE FRANSA SONRA LİTVANYA Buna göre katil, Litvanya 'dan otomobiliyle gelip, 20 Kasım'da Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı. Paralı askerlik yapan A.K'nin müşterek çocukları M.K.'nın (5) velayetini almak istedi ancak anlaşamayınca çıldırdı.

Evde eski eşi ve kızını tabancayla hayattan kopardı. Cesetleri çarşafa sardı. İple bağladı. Cesetleri de atmak için İçmeler mevkinde sarp araziye attı. Yanına aldığı oğlu M.K. ile eski eşine ait otomobille gittiği Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan önce Fransa'ya ardından da Litvanya'ya kaçtı. Yakalanması için soruşturma başlatıldı.